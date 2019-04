«Creo que la opción sensata, moderada y progresista es la que va a triunfar en España» Félix Ortega, candidato del PSOE al Senado por Toledo, está ilusionado y esperanzado con la victoria del su partido en las elecciones de este domingo

Concejal desde 1999 y alcalde de Cobisa (Toledo) durante seis años (2009-2011 y 2015-2019), Félix Ortega Fernández es muy optimista con los resultados que obtendrá su partido el 28 de abril en las urnas. Vaticina tres representantes en el Senado y otros tres en el Congreso.

¿Cómo es la España que quieren los ciudadanos?

Creo que es una España con certidumbres, estabilidad, moderación, sensatez. La oferta del PSOE en estas elecciones es claramente la que apuesta por esa estabilidad, es una España solidaria, en la que la salida de la crisis no se haga a costa de los que menos tienen. Cuando hay que tomar decisiones lo que no puede ser es que siempre vayan en contra de la mayoría o de los que peor lo están pasando. En estos 10 meses de Gobierno se ha podido demostrar que con los mismos recursos se podía hacer políticas que beneficiaran a la inmensa mayoría, al país y a la propia economía.

¿Qué medidas son prioritarias en la provincia de Toledo?

Se han quedado bastantes cosas sin hacer en los siete años del Gobierno de Rajoy. Pero si tuviéramos que sintetizarlo en dos cosas, la primera es la política hidráulica, el trasvase. Lleva tantos años esquilmando a nuestro río, el Tajo, que ya se necesita que se tomen medidas como hacer un uso más sostenible de los recursos hídricos y a pesar de que aún se hacen trasvases, seguiremos defendiendo su caducidad y tenemos la base de esa sentencia que nos dice que hay que dejar de trasvasar en la medida que se ha hecho hasta ahora. Hay que poner en marcha las desaladoras, aumentar la capacidad que tienen, y eso irá eliminando ese lastre y hará un río más vivo y sostenible.

¿Y la segunda?

Sí, es muy importante y es el tema de las infraestructuras, el tren a Talavera. La ciudad ha sido muy castigada por la crisis, pero no puede ser que el transporte con Madrid haya empeorado tanto en estos años. Con la excusa de la crisis el Gobierno del PP paralizó obras del AVE a Lisboa y Extremadura que eran muy importantes que se hubieran mantenido. Pero al mismo tiempo también dejó de invertir en la línea actual y eso genera los problemas que hemos conocido y que este año se han empezado a paliar con nuevas inversiones. Ya se están dando muestras de inversión en ese tren que no puede dejar incomunicada a la ciudad de Talavera. Ya se han empezado a licitar mejoras para este tren convencional y es el camino en el que hay que seguir avanzando.

Pero habrá más carencias también

Por supuesto, la economía. Era muy frustrante ver la indolente actitud del PP dejando que pasara la crisis nada más que con recortes y restricción del gasto. Y otro tema en que hemos sido innovadores en Castilla-La Mancha y que va en el programa a nivel nacional es la recuperación de la gente que se ha formado aquí y se han tenido que ir fuera. Recuperar ese talento y esa inversión que ya habíamos hecho como sociedad nos parece muy importante para recuperar la economía. En Castilla-La Mancha vamos muy bien, se está creando empleo y muchas empresas y hay que rescatar ese capital humano.

El candidato socialista al Congreso, Sergio Gutiérrez, habla también de recuperar efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado

Lo hemos estado pidiendo en esta legislatura, más plazas de guardias civiles y policías. En el medio rural han visto cómo desaparecían esas plazas y es muy necesario porque también hemos tenido oleadas de robos y otros delitos. Hay un déficit y es importante que se incrementen las plantillas en el mundo rural pero también en zonas como La Sagra y los entornos de Toledo y Talavera donde hay mucha población y la seguridad no se ha visto incrementada. Hay que apostar por ello.

En su programa no faltan tampoco iniciativas dirigidas al medio rural y la despoblación

Llevamos medidas para luchar contra la despoblación. Toledo es una provincia muy grande pero muy heterogéna. No tiene nada que ver la zona de La Sagra con la zona más cercana a Extremadura y Talavera, que se está despoblando, o La Mancha. Y en los pueblos hay que apostar por mantener los servicios. Si conservas la escuela, el consultorio médico, los servicios sociales, tienes más posibilidades de mantener a la población, por supuesto acompañado de que haya trabajo. En el PSOE lo tenemos claro. Y mantener las ayudas de la PAC para nuestros agricultores y ganaderos. Si empezamos a reducir eso también corremos el peligro de que se pierdan puestos de trabajo y población.

El PP ha hecho un llamamiento a los votantes para que no apoyen a partidos que no suman y así no se vayan esos votos al PSOE en el Senado, ¿qué le parece?

En el Senado el voto es directo, no es la Ley D’Hont como en el Congreso. La gente vota directamente a los representantes con un máximo de tres pero hay cuatro representantes por cada provincia. Normalmente la gente vota a los tres candidatos de su partido que ha elegido y el partido más votado tiene la posibilidad de llevarse esos tres senadores. El PP, que en la anterior legisltura ganó con una mayoría muy exigua, en el Senado tenía la mayoría absoluta. ¿Esto puede ocurrir? Ya veremos, nosotros somos optimistas y creemos que vamos a tener un buen resultado en las dos Cámaras.

¿Cree que los ciudadanos sabrán valorar lo que ha hecho el Gobierno de Sánchez en estos diez meses?

Hemos podido demostrar que se podían hacer las cosas de otra manera y para que la economía vaya bien no solo tienes que favorecer a unos pocos sino a una inmensa mayoría. Ese tipo de medidas más sociales acaban repercutiendo positivamente en la economía, con lo cual es una manera de acelerar el crecimiento económico.

El número de indecisos es muy elevado, ¿puede decirles qué se juegan en estas elecciones?

Decidir si seguimos en la senda del crecimiento y el progreso que ha caracterizado estos 40 años de democracia o volver a fórmulas involucionistas y retroceder. O seguir en una España que va progresando y mira hacia delante, o aquí la alternativa son propuestas de ir hacia atrás, de centralizar competencias, de limitar libertades o retroceder en la igualdad de género. El votante tiene que saber sobre todo lo que no quiere, y tener claro hacia donde quieren ir unos o hacia donde quieren retroceder otros.

¿Se atreve a predecir los resultados en la provincia?

Aspiramos a tener tres diputados y tres senadores. Creo que la opción sensata, moderada y progresista es la que va a triunfar en España. Tengo la ilusión y la esperanza de que quedemos como primera fuerza política.