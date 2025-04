Un conductor kamikaze circuló de noche en sentido contrario por la A-42 al menos 25 kilómetros Ocurrió este domingo y las cámaras instaladas en la autovía no grabaron ni la marca ni el modelo El vehículo habría entrado en la carretera a la altura de Cabañas de la Sagra y se le perdió la pista cerca de Nambroca, en 'La cuesta de las Nieves'

La Guardia Civil busca a un conductor kamikaze que circuló de noche en sentido contrario por la A-42, dentro de la provincia de Toledo, al menos 25 kilómetros. Pudo entrar en la autovía a la altura de Cabañas de la Sagra y se le perdió la pista cerca de Nambroca , en lo que se conoce como 'La cuesta de las Nieves', según varias fuentes.

Ocurrió este domingo, sobre las diez. Numerosos conductores alertaron por teléfono al servicio de emergencias 112, a la Guardia Civil y a la Policía local de Toledo de la presencia de este conductor, pero no fue localizado.

Según fuentes oficiales, la Guardia Civil recibió llamadas telefónicas avisando del kamikaze en el kilómetro 65, dentro del termino municipal de Toledo. Sin embargo, revisando las cámaras de seguridad instaladas en la autovía, se ha podido comprobar que entró en la autovía a la altura de Cabañas de la Sagra, aunque no grabaron ni la matrícula ni el modelo.

Según otras fuentes, cada tres o cuatro días los servicios de emergencias reciben llamadas por la presencia de conductores en dirección contraria en las carreteras de la provincia. «Es muy habitual», aseguran, pero los cuerpos y fuerzas de seguridad no llegan a verificarlo. «Lo normal es que sean despistados que se meten por donde no es», añaden, aunque no parece ser el caso del kamikaze del domingo por la cantidad de kilómetros que recorrió.