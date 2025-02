Collado propone recuperar el campo del Carlos III al servicio de Ciencias del Deporte

El rector de la UCLM y candidato a la reelección, Miguel Ángel Collado, buscará nuevos espacios en el Casco Histórico de Toledo para docencia e investigación, pues los que hay resultan «insuficientes», y solicitará los terrenos donde están los viveros de la Fábrica de Armas para construir instalaciones deportivas, tanto para uso universitario como de la ciudadanía, además de recuperar el campo de fútbol Carlos III al servicio de la Facultad de Ciencias del Deporte.

Durante una rueda de prensa en Toledo para presentar su programa electoral, Collado ha precisado que el Campus de Toledo «crece mucho» y se necesitan infraestructuras, por lo que además de culminar las dos obras ya licitadas -el instituto de investigación vinculado a la Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial, y la Escuela de Arquitectura- y terminar la clínica vinculada a la Facultad de Fisioterapia y Enfermería, se están «explorando espacios» en el Casco Histórico.

Aunque no ha concretado, sí ha explicado que ya han visitado algunas instalaciones, pero las conversaciones «al final no avanzaron» ya que, debido a la situación actual, «corría prisa» adaptar San Pedro Mártir y los edificios de Madre de Dios y Padilla a la docencia presencial. No obstante, ha remarcado que San Pedro Mártir «ha crecido mucho» y tiene «todas las plazas llenas».

En este ámbito, también quieren dar un «uso permanente» al edificio Toletvm -que ahora ocupa durante este curso académico la Escuela de Arquitectura hasta que se traslade al edificio de la nave de espoletas de la Fábrica de Armas- y para ello ya cuentan «con disponibilidad» por parte del Ayuntamiento, ha señalado.

Miguel Ángel Collado ha defendido la existencia de «campus vivos» donde los estudiantes no solo estudien y convivan sino donde hagan vida cultural y deportiva, ya que la universidad, a su juicio, no solo implica docencia presencial sino también «intercambios de experiencias, conocimientos y reflexiones».

Dos nuevos vicerrectorados

Además, ha adelantado su intención de poner en marcha dos nuevos vicerrectorados, uno del Campus de Toledo, Formación Permanente e Internacionalización, como una «representación de la universidad en el campus y un vehículo de trasmisión hacia el rectorado de las preocupaciones de los compañeros» y otro de Sostenibilidad y Transición Energética.

«Queremos hacer campus sostenibles» y aplicar las convocatorias nacionales e europeas de campus sostenibles, para lo cual hay ya proyectos en marcha, convencido de que la Fábrica de Armas es un «escenario ideal» para impulsar el campus sostenible, algo que se hará no obstante en todos los campus de la UCLM.

De otro lado, Miguel Ángel Collado y dentro del programa social de su candidatura se ha comprometido a ejecutar el plan de igualdad de la institución, que se ratificará en la primera reunión del Consejo de Gobierno, nombrando a un vicerrector de Igualdad Social.

Su objetivo es que la UCLM sea una universidad «más inclusiva, sostenible» y por ello también se desarrollará un plan de sostenibilidad, para avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible. Además, se impulsará la relación con la Formación Profesional , la internacionalización y la apuesta por el Erasmus, impulsando un «Erasmus sin papeles», e intentando captar estudiantes e investigadores extranjeros.

Además, el candidato a la reelección como rector de la UCLM quiere terminar aquellos proyectos que no se han podido culminar por falta de financiación, c onsolidar la plantilla docente e investigadora, hacer una nueva Relación de Puestos de Trabajo en la plantilla del Personal de Administración y Servicios y presentar proyectos europeos «ambiciosos», como un programa que se está diseñando para impulsar que los estudiantes hagan prácticas remuneradas en empresas e instituciones.