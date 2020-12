TOLEDO Claudia Alonso: «Nos venden el megaproyecto del AVE mientras la gente lo está pasando mal» La portavoz del PP en el Ayuntamiento ve ridículo que, en estos difíciles momentos, se gaste tiempo en un proyecto para 2030

Valle Sánchez SEGUIR toledo Actualizado: 20/12/2020 13:25h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Estos son los dos trazados del AVE a Extremadura por Toledo con más posibilidades

La portavoz del PP en el Ayuntamiento, Claudia Alonso, cree que no es el momento de perder el tiempo debatiendo sobre qué alternativa es mejor para un hipotético tren que va a atravesar la ciudad de Toledo con pivotes en el exterior o de forma subterránea. Se refiere a la última Comisión de Urbanismo, que analizó el jueves pasado los trazados que el Ministerio que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana plantea en el estudio informativo del proyecto de la línea ferroviaria Madrid-Extremadura que pasará por Toledo.

Falsas expectativas

Un proyecto que, a su juicio, es interesante, pero en el que se habla solo de ideas para ejecutar de aquí a 2030. «Creo que no es el momento de abordar algo que sería fantástico que sucediera -la conexión de Toledo con Talavera y Portugal- pero que puede generar falsas expectativas en estos momentos en los que muchos toledanos están sufriendo las consecuencias de la pandemia», asegura Claudia Alonso a ABC. Explica que «hay cientos de personas en el paro, gente con los negocios cerrados, el Casco Histórico prácticamente muerto y muchos toledanos en ERTE... Y creo que los esfuerzos tienen que realizarse en otro sentido y no en buscar un titular» .

Es triste, en su opinión, que la Comisión de Urbanismo a lo único que se dedique sea aprobar un ascensor y analizar una expectativa a largo plazo. «La opción más viable para ellos es una que supone hacer un viaducto de 8 metros de altura sobre el río y no sé si es viable que en la entrada a Toledo te encuentres con un megatúnel de hormigón y luego un túnel que llega hasta la calle París y, además, se van a poner a taladrar y ¡van a salir musulmanes andando!», dice Alonso, que critica también que la Comisión se dedique «durante una hora entera a hablar sobre si el mejor proyecto es tunelar todo san Antón o solo la mitad y mientras me está llamando una señora diciendo que no tiene para comer. ¿A qué jugamos?». Está claro que el proyecto es importante, insiste, pero «ahora nos tenemos que centrar en lo importante y en solucionar las carencias tan importantes de Toledo que se han evidenciado durante la pandemia». El Ayuntamiento, según la portavoz del PP, debería dedicarse ahora en «tratar de captar todas las inversiones que pueda, pero con cabeza y sin generar falsas expectativas porque la gente lo está pasando muy mal». «No puedes decir a la gente que van a llegar 8.000 millones de euros porque eso es engañarles porque la verdad es que los Presupuestos Generales del Estado han rebajado 21 millones de euros para Toledo, que se los han dado a Cataluña para pagar sus peajes... Qué no engañen a la gente diciendo que hay ciertas cosas que se van a hacer porque a los negocios que han cerrado, como el Ñaca Ñaca o el restaurante Palacios, no les va a servir de nada».