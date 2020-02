La alcaldesa subsana el error que había bloqueado a Claudia Alonso en Twitter En poco más de una hora, la «popular» pudo seguir las actualizaciones de la alcaldesa

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha subsanado el error que había bloqueado a la portavoz del Partido Popular, Claudia Alonso, en Twitter.

La «popular» había denunciado en la red social que la regidora la había bloqueado por lo que no podría ver sus actualizaciones. «Con esta actitud deja claro que los toledanos que no le dan la razón le molestan» y había añadido que «con su decisión está bloqueando a los 11.000 toledanos a los que representa el PP pero no conseguirá bloquear nuestra labor de oposición».

En poco más de una hora se subsanó el error y Alonso ya puede seguir la actividad política de la alcaldesa.