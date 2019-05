Claudia Alonso anuncia que, si gana el PP, la feria volverá al Paseo de la Vega «Una alcaldesa tiene que escuchar y hacer lo que le piden y lo que le gusta a los toledanos», afirma

La candidata a la Alcaldía de Toledo por el Partido Popular, Claudia Alonso, tras participar en el stand informativo que el PP ha instalado en el mercadillo del martes ha anunciado que si los toledanos le dan el próximo domingo su confianza y es elegida alcaldesa, la «Feria de Agosto» se celebrará de nuevo en el Paseo de la Vega.

Alonso ha explicado que «una alcaldesa tiene que escuchar y hacer lo que le piden los toledanos y lo que le gusta a los toledanos», y son ellos los que le han pedido que la feria vuelva a celebrarse en la Vega como históricamente siempre se hizo y «es a este lugar, dónde acuden de forma masiva los toledanos, siempre que se celebra algún evento importante o lúdico en la ciudad». «El paseo de la Vega para los toledanos tiene un simbolismo emocional muy importante y por eso hay que volver a ponerlo en valor como se merece y como quieren los vecinos de Toledo», ha manifestado la candidata popular.

Además, Alonso ha explicado que para realizar los conciertos y actividades juveniles se utilizará como siempre se ha hecho la plaza de toros que se encuentra al lado de la Vega y con la que el Ayuntamiento siempre ha llegado a acuerdos sin ningún problema para realizar actuaciones lúdicas.

La candidata popular ha manifestado que en estos últimos días de campaña sigue manteniendo la misma ilusión y fuerza con la que empezó este proyecto ilusionante y ambicioso para los próximos cuatro años de legislatura, y continúa con las mismas ganas de seguir ilusionando a los toledanos presentando el «proyecto de ciudad que ella quiere para el futuro de Toledo». Alonso ha explicado que en su programa electoral hay proyectos ambiciosos para hacer de Toledo una gran ciudad, pero también se ha cuidado de «mantener y defender la esencia y las tradiciones de una ciudad histórica como es la nuestra», y más, cuando «hemos visto como esta semana, algunos dirigentes políticos, socios y miembros de los actuales gobiernos, han querido atacar a los toledanos diciendo que iban a eliminar la fiesta del Corpus si llegasen a gobernar».

Con la Plataforma de Afectados por el IBI

Por la tarde, Claudia Alonso ha manifestado tras visitar el barrio de Azucaica y reunirse con miembros de la «Plataforma de Afectados por el IBI» que «ha llegado el momento de sentarse y sacar adelante una solución a este grave problema que tiene la ciudad llegando a un acuerdo con los afectados definitivamente». La candidata popular ha subrayado que el Partido Popular es el único que en esta campaña electoral se ha sentado a hablar de uno de los problemas más graves que tiene la ciudad de Toledo que afecta a muchos vecinos del barrio de Azucaica y de otros barrios de Toledo desde hace años y que tampoco han querido solucionar en esta legislatura el actual equipo de gobierno a pesar que ha supuesto la ruina de muchas familias.

«El debate lo ganó Paco Núñez y lo perdió Page»

Por otra parte, Claudia Alonso ha afirmado, a preguntas de los medios de comunicación, que el debate electoral celebrado este lunes en CMM «lo ganó Paco Núñez y lo perdió, Page». «Vimos a un presidente regional derrotado, sin un proyecto de futuro y que acreditó que estar cuatro años anunciando planes y más planes y prometiendo en cada pueblo que visitaba algo que no ha cumplido, no vale para nada y ha quedado en evidencia ante lo castellano-manchegos que ya no le creen», ha explicado.

En opinión de la dirigente popular, frente a un Page derrotado, vimos a al próximo presidente de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, una persona que tiene una entidad política importantísima, con una capacidad de trabajo y de gestión envidiable y acreditada, que no ha dejado de demostrar desde que el día que fue elegido presidente del PP de Castilla-La Mancha y sobre todo, «es alguien a quien le duele la tierra y la lucha, pues Paco es un torbellino de virtud y de energía que engancha y arrastra como ayer se demostró».

Por último, Claudia Alonso ha afirmado que le «apena la poca valentía política, y el miedo de algunos candidatos municipales que no han querido debatir, ni confrontar ideas y propuestas para nuestra ciudad a través de un debate electoral municipal, que hubiera sido muy importante para valorar la gestión y ver que ofrece cada partido para al futuro, pero cuando no tienen nada que ofrecer algunos candidatos no quieren exponerse».