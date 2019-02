Cierra el Cigarral del Alba y deja abandonados a empleados y clientes Una veintena de clientes que iban a celebrar bodas y comuniones en el establecimiento presentarán una denuncia colectiva

El Cigarral del Alba (antiguo Doménico) ha cerrado sus puertas sin que nada se sepa de sus administradores, una sociedad limitada con domicilio social en Albacete.

La noticia comenzó a extenderse este martes cuando algunos clientes que tenían previsto celebrar eventos en los próximos meses en el restaurante (comuniones o bodas), no conseguían contactar con el establecimiento. Incluso se desplazaron hasta sus instalaciones, en «Los Cigarrales», una de las mejores zonas de Toledo con magníficas vistas de la ciudad histórica, y se encontraron con el hotel y restaurante cerrado. Tampoco nadie respondía al teléfono.

Los clientes afectados, que habían pagado ya un 25% del importe de las celebraciones, han comenzado a contactar via Facebook y tienen previsto presentar una denuncia colectiva en los próximos días.

Alguno de estos clientes reservó 30 habitaciones para su boda hace tres semanas y abonó el importe sin que se le advirtiera de un posible cierre del negocio.

Según ha sabido ABC, los administradores tenían problemas financieros y desde hace meses habrían dejado de pagar el sueldo a los empleados. Una trabajadora, Brígida Oque, califica como «gentuza» a los administradores del hotel donde trabajó durante seis meses y se marchó porque le debían las tres últimas nóminas. «Estaba estresada, trabajaba más de la cuenta y además no me pagaban». Pero la sorpresa llegó cuando fue a las oficinas del Sepecam para solicitar la prestación por desempleo. Allí se enteró que no había estado dada de alta en la Seguridad Social y que el contrato que firmó era falso. «No puedo cobrar el paro y ahora estoy preparando con mi abogada el jucio».

El cigarral, a parecer, está cerrado desde el pasado fin de semana. Precisamente el sábado día 2 de febrero celebraba su boda en Cigaral del Alba un cuñado de Brígida, al que avisaron tres días antes de que no podrían preparar el evento porque no tenían luz. Él adelantó 1.500 euros, como otros nueve afectados que iban a celebrar el banquete de su boda en julio, agosto o septiembre. También hay otros 11 clientes con reserva para banquetes de comunión, a los que han cobrado por adelantado entre 500 y 200 euros cada uno, en total 3.315 euros, más los 15.000 de las bodas que no regresarán, de momento, a los bolsillos de los afectados.

Otros trabajadores han contactado con ABC y han subrayado las pésimas condiciones de trabajo que han soportado durante su estancia en el negocio. «Nos pagaban mal y tarde, y encima por partes, un día te daban 300 y otros 500 euros. Era un caos», confiesa una empleada que abandonó su puesto de trabajo en octubre de 2018.