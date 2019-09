Sumando en defensa del patrimonio de Toledo

ANTONIO ZÁRATE Geófrafo Actualizado: 15/09/2019 19:44h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Plataforma «Toledo, Sociedad, Patrimonio y Cultura» expresa su satisfacción ante la noticia publicada por ABC con el título «La Fundación de Toledo se opone al nuevo cuartel de la Guardia Civil en Vega Baja», reincorporándose a planteamientos «activos» de defensa de valores arqueológicos y de paisaje que justificaron la presentación, el 1 de febrero de 2019, ante el Ministerio de Cultura por miembros de esta plataforma de denuncia por expoliación de patrimonio de Toledo, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Patrimonio Histórico de 1985.

Esta denuncia, como ya se ha explicado reiteradamente a los medios de comunicación, se basa en daños concretos al patrimonio en Vega Baja por el avance de la marea urbanizadora que supone la ejecución de Plan Ampliación de Santa Teresa II en la UA 34 y la aprobación de la modificación puntual 28 del PGMOU de 1986, con una previsión total de 1698 viviendas en la zona, y la 29, con previsión de más de 5.000 viviendas en la Peraleda. La construcción de bloques de vivienda a escasos metros del circo romano, según los carteles de la promotora con piscina y solárium, y según la observación, uno de ellos con 6 plantas, fuera de la normativa del entorno y del proyecto aprobado por el Ayuntamiento, supone una evidente expoliación del paisaje como patrimonio colectivo de la ciudad y bien legalmente protegido, y daños al conjunto arqueológico de la zona.

A los hechos anteriores, se ha sumado otros dos: la realización de una senda peatonal por acuerdo y colaboración del Ayuntamiento, la Real Fundación y la Universidad de Castilla-La Mancha, que atraviesa el BIC Vega Baja I, modificando su topografía sin aprobación previa de Plan Especial ni identificación y puesta en valor de los restos arqueológicos, como fue previsto por el Presidente Barreda en su momento, y el más reciente anuncio de construcción de cuartel de la Guardia Civil por traslado desde el existente, ahora, de nuevo en zona arqueológica y de protección de paisaje, y que viene siendo reiteradamente rechazado por esta plataforma en anteriores intervenciones y manifestaciones ante los medios de comunicación.

Como se puede apreciar los hechos denunciados y difundidos ampliamente por la plataforma y los medios de comunicación, son hechos concretos, por lo tanto, difícilmente pueden ser tachados de «simples temores y rumores propios del verano», y menos de «conjeturas», a no ser que esos sean los calificativos que pueda merecer la comunicación dirigida por la Dirección General de Bellas Artes al Ayuntamiento de Toledo y la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha en la que se les pide información sobre los hechos denunciados, con fecha de 10 de julio de 2019. Por otra parte, también sorprende la referencia a la reunión de una alta representación de la RF con la alcaldesa, recogida por la prensa, el 6 de julio de 2018, en la que Milagros Tolón afirmaba que «no se construirían 1300 viviendas en Vega Baja» y desde la RF se respondía «en los 30 años de historia de la RF nunca se ha estado tan cerca del ayuntamiento en el diseño y futuro de la ciudad». Esas afirmaciones se efectuaban escasos días después de que el Ayuntamiento aprobara inicialmente la modificación 28, el 28 de junio de 2018, y con ella la previsión de construcción de 1.300 viviendas en Vega Baja, 300 en el Circo Romano y 89 en el Cristo de la Vega. Meses después vendría la aprobación definitiva de esa modificación 28, por Orden 197/2018, de 21 de diciembre, de la Consejería de Fomento de la JCCLM.

Para dejar las cosas más claras, hay que añadir que la modificación 28, cuyo contenido evidentemente era conocido el día 6 de julio de 2018, aparte de la previsión de viviendas señaladas, incluía una zona dotacional coincidente con las UA37+07 del POM de 2007, en la que se podrían levantar construcciones no residenciales, y una de ellas será el nuevo cuartel de la Guardia Civil, en definitiva, nada que no pudiera contemplarse en la modificación 28 y que la plataforma TSPyC ha denunciado en su conjunto.

Llegados a esta situación, después del verano que no parece tan dado a rumores y especulaciones como se dice, al menos en este caso, nos congratulamos de ver a la RF sumarse a los planteamientos de la plataforma a partir del 14 de septiembre de 2019, y si ya no a la denuncia, que está presentada, sí a la solicitud de anulación de las modificaciones 28 y 29, lo que, evidentemente, impediría las viviendas previstas en el Circo Romano, el Cristo de la Vega y La Peraleda, y desde luego, las 1.300 viviendas en el BIC Vega baja I, lo más fácil de todo, si atendemos las declaraciones de la alcaldesa y otros miembros del Ayuntamiento, dispuestos a no construir ese número, si bien nunca precisándolo, ¿será realmente cero? La solución está en manos del Ayuntamiento y de la Consejería de Fomento de la JCCLM. La ciudadanía lo agradecería, pues podría disponer de un magnífico parque arqueológico, de paisajes y conos visuales que han justificado la declaración de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad en 1986 y de zonas enverdecidas a través de fórmulas muy variadas y experimentadas en otras ciudades, si bien siempre dejando a salvo los vestigios arqueológicos y nunca encima de ellos.