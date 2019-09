Adriana Ozores:«Cuando hablo de Toledo pienso en la amistad. Eso es maravilloso» La intérprete llega este viernes a Toledo para recoger el galardón Teatro de Rojas como mejor actriz de 2018

Difícil imaginar a Adriana Ozores (Madrid, 1959) esperando a ser entrevistada, sentada en el sofá de su casa. Y así ha sido. Mientras conduce su coche, la actriz responde telefónicamente a las preguntas por haber sido elegida la Mejor intérprete femenina de 2018 gracias a su papel en «La cantante calva», que Eugene Ionesco estrenó en 1950. Esta comedia del absurdo la catapultó hasta la cima. Los frutos por ese papel le han deparado muchos premios y alegrías. Pero también la llevó hasta un punto de locura y de sabiduría que le permitió conocer mejor este oficio, «al que amo con toda mi intensidad», advierte la intérprete.

Actriz prolífica y marcada por ese ADN que representa llevar el nombre Ozores, sus inicios estuvieron unidos a la comedia, junto a su tío Mariano Ozores y a los actores Andrés Pajares y Fernando Esteso. Sin embargo, decidió ampliar sus registros y comenzó en el teatro. Concretamente con el Siglo de Oro, nada menos que de la mano de Adolfo Marsillach y Pilar Miró.

Por esos personajes y su trayectoria en el teatro clásico se ha convertido en la última actriz en recibir el Corral de Comedias, la máxima distinción que concede el Festival de Teatro de Almagro. Y a ese galardón se une ahora el del Teatro de Rojas, que recogerá hoy, acompañada por muchos de los amigos que viven en Toledo. «Recibir un premio que conceden los espectadores toledanos es una maravilla. Esto es un lujazo enorme y estoy muy. muy agradecida», afirmó.

«Es verdad que me han entregado muchos reconocimientos y estoy muy feliz. ¡Claro que sí!. No lo puedo negar. Uno necesita tener una vuelta de ese espejo que se lanza a través de la actuación. Cuando recibes premios, ostras!, pues es muy gratificante», afirmó la protagonista de «Heroína», película que se convirtió en emblema de la lucha que las madres de Galicia mantenían contra el narcotráfico.

Vuelve a Toledo para recoger el Premio Teatro de Rojas. ¿Qué representa para usted esta ciudad?

Es una ciudad maravillosa, en la que tengo buenos amigos y muy queridos. Cuando pienso en Toledo, pienso en la amistad y en lo feliz que soy de tener a esas personas en mi vida.

Y, ¿el Teatro de Rojas?

Es un lugar que va unido a Fernando de Rojas y que me lleva a imaginar a los autores clásicos. Me traslada a otras épocas. Es un teatro muy especial para todos los actores

¿Cómo ve el oficio de actor?

El trabajo de actor, uno se lo puede tomar de muchas maneras. También depende por donde te lleve la vida. Este oficio puede ser un trabajo de pasarela, entre comillas, donde lo que te interese es más de cara al exterior. Pero también puede ser un proyecto de compromiso. Es un oficio bonito y muy antiguo que trae en su carromato una gran sabiduría. Cada uno lo toma donde quiere y como puede

Ha tocado todos los registros: teatro, televisión y cine, ¿en cuál se siente más cómoda?

La televisión tiene la inmediatez, es tan rápida que te enseña el oficio y tienes que ser ágil para dar unos buenos resultados. Está bien y es muy divertida. Pero para hacer un trabajo un poquito más en profundidad, uno tiene que dedicarse al cine o al teatro. No en la tele. Estamos tan dependientes de lo económico, de las grandes multinacionales, que a veces perdemos la perspectiva del oficio en sí.

Hablando de teatro, está trabajando en algún proyecto?

Sí. Se trata de «Hijos», un espectáculo muy bonito que dirige David Serrano y con el que esperamos llegar a Toledo. Es una historia que habla de nuestra responsabilidad para con las generaciones venideras por el mundo que estamos dejando atrás.

Cambiando de tema. ¿A qué dedica su tiempo cuando no está actuando?

A las artes plásticas. Me gustan muchísimo. Me dedico a pintar, visitar museos... Todo lo que tenga que ver con esta actividad, me encanta.

¿Cómo definiría este momento que está viviendo?

Bueno, soy de las personas que dice que cualquier tiempo pasado fue peor. Pero no porque haya sido así. He tenido una vida muy bonita y tengo que agradecer muchas cosas. Para mí han sido muy importantes las experiencias vitales que he ido adquiriendo a lo largo de la vida y de mi trayectoria. Sentir que ahora tengo más recursos y capacidades. Eso me tranquiliza más. Me siento más joven a todos los niveles. No sólo a nivel profesional, sino personal. Ahora me notó que tengo más asideros como actriz.

¿Qué sueño le queda por cumplir?

Muchas cosas. Lo más importante es sentir que somos felices porque vivimos en el lugar más adecuado. Llegar a conseguir eso me parece un motivo suficiente para vivir.