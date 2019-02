Los abogados del turno de oficio resisten Nueva concentración en los juzgados de Toledo para exigir al ministerio el cobro de las mensualidades atrasadas

Manuel Moreno Toledo Actualizado: 21/02/2019 18:23h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Alicia Vega Amaya y siete compañeros de profesión se han manifestado este jueves delante de los juzgados de Toledo, en la calle del marqués de Mendigorría. Ella es la presidenta de la Asociación de Abogados del Turno de Oficio (Asato), cuya junta directiva ha exigido nuevamente con este acto el cobro de las mensualidades vencidas que el Ministerio de Justicia adeuda a los letrados de la asistencia jurídica gratuita. Aunque han sido pocos los que han acudido a la convocatoria, son cientos los afectados solamente en la provincia de Toledo.

No solo reclaman los atrasos y el pago puntual. También pide al ministerio, entre otras cuestiones, la recuperación del poder adquisitivo y la actuación con el IPC (Índice de precios de consumo), que no se pone al día desde 1996. «La reciente publicación del aumento de los baremos no ha sido suficiente», se lamenta Asato.

Además, desde esta asociación exigen la equiparación de los baremos entre todas las comunidades autónomas y que ninguna actuación quede sin retribución. Incluso, asegurar el pago a los letrados aunque al justiciable no le reconozca luego el derecho de la asistencia jurídica gratuita.