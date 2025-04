De los 12.000 casos de cáncer detectados en la región al año, 650 tienen origen ‘laboral’

Los sindicatos UGT y CCOO han pedido medidas más contundentes y políticas más eficaces para hacer frente al cáncer de origen laboral. El secretario de Salud Laboral de UGT en la región, Javier Flores , ha denunciado también la falta de reconocimiento de los cánceres laborales, « una realidad que permanece oculta y que afecta a muchos más trabajadores y trabajadoras de los diagnosticados oficialmente».

El sindicato calcula que, de los más de 12.000 nuevos casos de cáncer que se detectan al año en Castilla-La Mancha, alrededor de 650 tienen su origen en el puesto de trabajo, un dato este último que contrasta con los escasos casos que vienen reflejando las estadísticas oficiales en los últimos años (no más de cinco en la región). A nivel nacional, en 2021 tan solo se declararon 51 enfermedades profesionales causadas por agentes cancerígenos, de las 25 son debidas al amianto. «Si el cáncer no se reconoce como profesional, la persona trabajadora enferma no tiene derecho a la prestación correspondiente . Lo más preocupante es que, si no se identifica el cáncer como de origen profesional, es como si no existiera a los ojos de la prevención de riesgos laborales, por lo que el riesgo seguirá presente en el centro de trabajo ya que no se activa el mecanismo de la gestión preventiva , pudiendo desencadenar más cánceres entre el resto de personas trabajadoras de esa empresa».

Casos sospechosos

Por todo ello, UGT Castilla-La Mancha exige la puesta en marcha, en el ámbito sanitario, de protocolos de detección de origen del cáncer en aquellos casos sospechosos de proceder del puesto de trabajo. «Los de pulmón, vejiga urinaria, cavidad nasal, hígado, mesotelioma, leucemia, linfoma y cánceres de piel no melanocíticos son los cánceres laborales más habituales. Todos ellos tienen su origen en la exposición a determinados factores ». A este respecto, Flores lamenta que haya multitud de centros de trabajo que «utilizan y manipulan productos químicos cancerígenos a cuyos trabajadores y trabajadoras no se les hace un seguimiento específico de su salud por parte de los servicios de prevención y de las mutuas, rompiéndose así la cadena de causas».

También, el sindicato CCOO ha hecho una llamada de atención a este respecto. Según sus datos, las evidencias científicas señalan que entre un 4% y un 10% de los casos de cáncer están asociados a la exposición a agentes cancerígenos en el entorno del trabajo, lo que supone que, cada año, en Castilla-La Mancha se detecten entre 500 y 1.200 casos de cáncer con origen laboral . En el Día Mundial del Cáncer este viernes, 4 de febrero, la secretaria de Diálogo Social, Institucional y Salud Laboral del sindicato, Raquel Payo , ha criticado que la realidad es que «apenas se notifican enfermedades profesionales de cáncer; en algunos años no hemos tenido ningún caso notificado ; el último registro es de un solo caso al año en toda la región, y medio centenar de casos de cáncer con origen laboral reconocidos en toda España».

Según ha dicho, «hoy es un día para incidir en que esta enfermedad afecta a personas trabajadoras, entre el 4 y el 10% de los casos que se diagnostican tienen origen laboral; mueren muchas más personas por esta enfermedad con origen laboral que por accidentes de trabajo y accidentes de tráfico juntos ».

En Castilla-La Mancha el trabajo de Salud Laboral que hace CCOO en esta materia ha llevado a impulsar una reciente campaña informativa con la que se explican los detalles de los agentes cancerígenos en el ámbito laboral , y subrayan que es preciso reforzar actuaciones preventivas y de vigilancia por parte de la autoridad laboral. Finalmente, indican que las empresas deben cumplir con su obligación de informar a su plantilla sobre los productos que usa o de los que está rodeado y sustituir los agentes cancerígenos.