La ciudad de Toledo se reinventa a través de la identidad visual creada por 'Plural Branding'

Detrás de la imagen que representa la candidatura de Toledo a Capital Europea de la Cultura está Plural Branding, el estudio responsable de dar forma visual a un proyecto que debía condensar pasado, presente y futuro. Bárbara Plazas y Mateo Buitrago, sus creadores, describen ... para ABC un proceso marcado por la curiosidad, el respeto y la ilusión.

«Se afronta con vértigo, ilusión y mucho respeto», confiesa Plazas. «El reto era reflejar Toledo sin quedarnos anclados en su legado histórico, proyectándolo hacia el futuro». Para ello, contaron con la guía de expertos locales, como Jesús Carrobles responsable de la Real Fundación, quien les ayudó a entender la profundidad cultural de la capital regional.

Diferentes aplicaciones de la identidad visual creada por 'Plural Branding' para la candidatura de Toledo

El concepto central surgió de una palabra, para ellos, insólita: macla. Fue durante una visita a la Sinagoga del Tránsito cuando Carrobles utilizó este término para describir cómo distintas figuras de las yeserías se transformaban en un todo mayor, un símbolo de la convivencia cultural que caracteriza a Toledo. «Nos llamó la atención inmediatamente, no solo por su valor poético, sino por su capacidad de traducirse en materialidad visual», explican los creativos, para añadir que ese concepto «nos permitió construir una identidad que no es estática, sino viva, que respeta la unidad de la ciudad y a la vez refleja su riqueza poliédrica».

El resultado es un logotipo geométrico basado en un triángulo, acompañado de una tipografía propia, que sirve como bloque modular para múltiples aplicaciones. Desde banderolas y totebags hasta elementos para entornos digitales, y así, la identidad se despliega «como un organismo flexible y reconocible, capaz de adaptarse y crecer junto a la ciudad».

«Toledo abraza la marca»

La respuesta del público ha sido inmediata. «Ver que la sociedad abrazara la marca tan rápido, incluso interactuando con ella de manera espontánea, fue la mayor satisfacción, increíble», comentan desde el estudio al recordar la gala de presentación.

La identidad visual se completa con un lema, 'Shaping Culture', aplicado a distintos idiomas. Como explican, «se trata de reflejar cómo Toledo ha dado forma a la cultura a lo largo de la historia y hoy continúa moldeándola». Sin duda, una invitación a sumarse a un legado en constante construcción.

Y es que como indican desde 'Plural Branding' «no solo trabajamos la identidad visual, sino también la verbal, auditiva, incluso olfativa, entendiendo las marcas como entes sociales con profundidad y complejidad», señalan. Así, gracias a su mirada humanista y multidisciplinar han hecho posible un proyecto que combina historia, diseño y cultura viva.

Con esta identidad, Toledo no solo aspira a un título europeo, sino que muestra cómo la creatividad y el respeto por la historia pueden construir símbolos que conecten con la ciudad y sus ciudadanos, proyectando su legado al siglo XXI.