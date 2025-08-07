La ciudad de Toledo tiene 111 casos activos por violencia de género en el sistema VioGen

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha presidido este jueves en Toledo un minuto de silencio en la sede de la Delegación del Gobierno para expresar la repulsa ante el último asesinato machista ocurrido en Don Benito (Badajoz). La víctima es Ilham, una mujer de 34 años con cuatro hijos menores, que había figurado en el sistema Viogén.

«Con ella son ya 24 en lo que va de año y 23 de ellas vivían con sus parejas, que han sido sus agresores, y 16 los menores que han quedado huérfanos. Este es el mensaje que hay que mandarle a la sociedad», ha expuesto Tolón y ha pedido que los entornos de las víctimas que sean responsables si detectan alguna señal y ayuden a la víctima a denunciar.

Desde 2003, primer año desde que se registran casos, son ya 1.317 las mujeres que han sido asesinadas por violencia de género y 485 los huérfanos que han dejado desde 2013.

Según ha detallado la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, en la ciudad de Toledo hay 111 casos activos de de mujeres que están en el programa VioGén (Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género) del Ministerio del Interior, incluidos en los más de 5.600 del sistema en Castilla-La Mancha.

Una vez más Tolón ha recordado el pacto que mantienen PP y Vox en el Ayuntamiento de Toledo, «donde lo primero que hicieron es quitar la Concejalía de Igualdad; es muy significativo también que ni para el 25 de noviembre ni el 8 de marzo no haya ninguna declaración institucional», y ha añadido que le gustaría ver al acalde de Toledo, Carlos Velázquez, «sumándose a estos minutos de silencio, una manera de visibilizar que está en contra de la violencia machista, pero está secuestrado por Vox, que niega la violencia de género ».

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.