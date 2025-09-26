'Circuito Reliefe': Una iniciativa para prevenir adicciones y construir un futuro mejor para los jóvenes Los expertos alertan sobre el aumento del consumo de pornografía y pantallas donde los estupefacientes «se han normalizado»

El campus de la Fábrica de Armas de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha sido el escenario escogido este viernes para la presentación de la segunda temporada del 'Circuito Reliefe', un programa de jornadas educativas que busca concienciar a los adolescentes de entre 15 y 19 años sobre los riesgos de las adicciones, tanto con sustancia (alcohol, tabaco y drogas), como a pantallas y nuevas tecnologías (apuestas, videojuegos, redes sociales o uso excesivo de dispositivos).

Unas jornadas, organizadas por CaixaBank y la Fundación Relife, y que contaron con la presencia del director de Acción Social CaixaBank, Josep Paradeda; el exfutbolista y fundador de la Fundación Relife, Julio Alberto Moreno; y el director territorial de CaixaBank en Castilla-La Mancha y Extremadura, Juan Luis Vidal, donde se pusieron de manifiesto algunos datos cómo el aumento del tráfico de estupefacientes, «donde el consumo de marihuana se ha normalizado», el incremento «abismal» en el consumo de pornografía o «la barbaridad» de horas que están frente a las pantallas.

Durante su intervención, Paradeda ha alertado de cómo las pantallas y las redes sociales están construyendo entre los jóvenes de entre 14 y 15 años, unos patrones que «no son reales» y cómo esto luego les afecta a edades posteriores. «Estamos viendo que cada vez hay más problemas con manadas. Un grupo de cuatro o cinco chicos viola a una chica y, seguramente, muchos de ellos han estado consumiendo pornografía desde los 12 años«, ha explicado. Por ello, ha insistido desde la Fundación quieren »queremos trabajar para prevenir, informar, educar y que esto no pase con el fin de que estos chicos, el día que tengan 20 o 30 años, no se equivoquen«.

Por su parte, el director de Acción Social CaixaBank ha señalado que estas jornadas, a través de la concienciación y la formación, intentan que haya una prevención de las adicciones, y contarán con especialistas como psiquiatras o expertos en la huella digital de los que los jóvenes «van a aprender mucho».

Por último, el director territorial de Caixabank en Castilla-La Mancha y Extremadura ha agradecido a la Fundación Relife y a Acción Social de CaixaBank su participación en este circuito que va por toda España y que en la región ha tenido «muchísimo impacto».

«En CaixaBank somos una entidad financiera pero que nos importa y nos preocupa muchísimo más allá de lo que es atender las necesidades financieras de nuestros clientes y en concreto en el caso de los jóvenes queremos apoyar y estar con un propósito detrás de lo que es tener una sociedad muchísimo mejor», ha concluido.