Christina Rosenvinge recoge premio en el CiBRA de Toledo: «El éxito es conseguir que tus ideas se lleven a cabo»

Christina Rosenvinge (Madrid, 1964) viene este sábado a Toledo a recoger la estatuilla 'Alice Guy' en otros ámbitos de la vida del Festival CiBRA. Antes, a las 12.00, está citada en el Círculo de Arte con Victoria Abril, Alberto Ammann y Clara ... Lago, también premiados, en una charla que lleva por título 'Palabras mayores'. Rosenvinge fue musa e icono a finales de los 80 y principios de los 90 y desde entonces ha explorado un montón de caminos: ha hecho cine, teatro, televisión y hasta escribió un libro.

—Imagino que, aunque por edad ya estaría cerca, ni piensa en la jubilación. ¿En qué momento vital se encuentra?

—En este tipo de profesiones no se contempla la jubilación. No conozco a nadie que ni siquiera hable del tema. Ahora estoy componiendo para un encargo del que todavía no puedo hablar y también con un disco nuevo. Al no tener un compromiso de entrega con nadie no me pongo fechas. Además, como hago muchas cosas al mismo tiempo, a veces resulta complicado. Antes de verano hice una película, he estado en la Feria del Libro de Nueva York y como que la composición se va interrumpiendo constantemente con cosas que salen muy interesantes.

—¿Cómo se define: compositora, cantante, actriz, escritora...?

—Es una pregunta difícil de explicar para mí. En primer lugar, soy cantautora, pero también puedo actuar, componer temas instrumentales, y he escrito un libro y he sido un poco dramaturga... puedo hacer muchas cosas. Prefiero no definirme para no sonar arrogante. En estas profesiones se desarrollan muchos talentos distintos y ceñirse a una sola cosa significa limitarse.

—«Detesto escribir, pero me gusta haber escrito». ¿Esto ha mejorado con la edad o se frustra más?

—Lo dijo Murakami en una entrevista y me hizo muchísima gracia porque le preguntaron si disfrutaba escribiendo y decía que no, que sufría, que era como correr, que no se disfruta pero que después te sientes muy bien. La escritura sí que tiene un grado de esfuerzo y de frustración muy grande. Entonces, aunque es mi especialidad, no diría que lo disfruto. Llegar a donde imagino siempre me cuesta muchísimo y siempre me quedo un poco frustrada. Esto con los años ha ido a peor.

—Tuvo una gran fama a finales de los 80 y principios de los 90. ¿Con el paso del tiempo idealizamos el pasado o la Movida fue tal y como nos la han contado?

—Se cuentan muchas versiones distintas. Para mí no fue un tiempo especialmente maravilloso. Cuando la gente idealiza en exceso la Movida a lo mejor es porque no ha encontrado esa misma vibración en otras décadas, pero sí estás atento a las generaciones nuevas te das cuenta de que, en realidad, es un ciclo que se renueva constantemente. No tengo nada de nostalgia.

—¿Cómo llevó la fama entonces?

—Fue difícil el hacerse muy famosa de la noche a la mañana por pasar mucho tiempo en la televisión. Al principio me costó acostumbrarme. Soy una persona más bien reservada.

—Entiendo que fama y éxito no son sinónimos. ¿Qué es el éxito para usted?

—El éxito es conseguir que tus ideas se lleven a cabo y que lleguen donde tienen que llegar. El éxito se centra muchas veces en la cuestión numérica, en cuántos espectadores o cuántos premios se consiguen, y eso es algo que con el tiempo se convierte en relativo porque luego hay cosas que en su momento parecieron un fracaso y que con el tiempo se convierten en un referente. No hay que tomarse muy en serio ni las críticas buenas ni las malas ni dejarse ofuscar demasiado por la opinión de los demás.

—Declaró en una entrevista sobre el hecho de ser mujer: «Me ha costado muchísimo más afianzarme». Parece evidente que, siendo niña, es mejor nacer ahora, en 2025, que en 1964.

—Desde luego que el que haya más referentes y modelos ayuda porque ya no tienes que ir rompiendo estereotipos y clichés. Sin embargo, todavía falta mucho. Han sido siglos de un modelo de sociedad en el que la mujer estaba entregada a la crianza y a los cuidados, y que se generalice su presencia en la vida pública es algo que pertenece al siglo XX. Estamos muy lejos. Cuando vas a un concierto, el público es 50 y 50%, pero lo que se refleja en el escenario no es lo mismo. O en los carteles de los festivales o en el cine. Falta mucho para una igualdad real, pero sí que estamos en el camino. Y sí que es algo que beneficia a todo el mundo y que se está viendo. Muchas veces se intenta llevar el feminismo a una lucha de sexos que no existe; hay una mayoría social, tanto de hombres como de mujeres, que considera una ventaja el que uno elija su rol en la vida sin que dependa de su sexo, sino de sus capacidades.

—Vivió cinco años en Nueva York y sus padres son daneses. ¿Somos tan raros los españoles?

—Los españoles somos bastante raros (risas). Es un país peculiar, una laboratorio de ideas y de pasiones, donde ocurren muchas cosas simultáneamente. Tengo un primo que se ha mudado hace poco a España y está fascinado con la mezcla de progresismo y tradición. Es una sociedad muy abierta y, al mismo tiempo, muy tradicional. Esto es algo positivo.

—¿Cómo es su relación con Toledo?

—Voy a menudo porque tengo un hijo que estudia Arquitectura en la UCLM, que es una grandísima universidad y elegimos a conciencia. En los últimos años he estado yendo muy a menudo y es una maravilla.