Christina Rosenvinge recoge premio en el CiBRA de Toledo: «El éxito es conseguir que tus ideas se lleven a cabo»

La cantautora y artista multidisciplinar confiesa que «llegar a donde imagino siempre me cuesta muchísimo y siempre me quedo un poco frustrada»

Rosenvinge anda preparando nuevo disco
Juan Antonio Pérez

Toledo

Christina Rosenvinge (Madrid, 1964) viene este sábado a Toledo a recoger la estatuilla 'Alice Guy' en otros ámbitos de la vida del Festival CiBRA. Antes, a las 12.00, está citada en el Círculo de Arte con Victoria Abril, Alberto Ammann y Clara ... Lago, también premiados, en una charla que lleva por título 'Palabras mayores'. Rosenvinge fue musa e icono a finales de los 80 y principios de los 90 y desde entonces ha explorado un montón de caminos: ha hecho cine, teatro, televisión y hasta escribió un libro.

