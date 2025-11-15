Suscribete a
Cerro Chaves: «Queremos que el Sínodo sea un nuevo Pentecostés para la Archidiócesis de Toledo»

El arzobispo de Toledo llama a renovar la vida diocesana al presentar el equipo coordinador y los materiales del vigésimo sexto Sínodo Diocesano. Enrique del Álamo, vicario episcopal de Laicos, Familia y Vida, ejercerá como delegado

Multitudinaria celebración en Toledo del Año Jubilar y de la convocatoria del XXVI Sínodo Diocesano

El equipo del Sínodo Diocesano fue presentado por el arzobispo de Toledo en el salón de actos del Colegio Infantes
F.F.

Toledo

El vigésimo sexto Sínodo Diocesano de Toledo ha iniciado su primer año de trabajo con una llamada a la renovación espiritual lanzada por el arzobispo, Francisco Cerro Chaves, quien recordó que «el Sínodo es una gracia«. «Queremos que sea un nuevo Pentecostés para ... nuestra Archidiócesis de Toledo», aseguró el prelado toledano en un acto celebrado en salón de actos del Colegio Infantes.

