Cerca de 200 personas asisten en Toledo a la Vigilia por Palestina

Cerca de doscientas personas se han reunido este domingo en Toledo, junto al olivo plantado en 2014 en el Paseo de Recaredo, para participar en la Vigilia por Palestina convocada por la Asociación Mujeres de Negro. El acto ha incluido una ceremonia de taichí y la colocación de flores formando la bandera palestina en el suelo, como gesto de apoyo al pueblo de Gaza y para exigir el fin de los bombardeos, de la hambruna y para manifestarse en contra del plan de Netanyahu de invadir completamente Gaza.

La presidenta de la asociación, Vicenta Agustín, ha apelado a detener «este genocidio»: «Tenemos que intentar pararlo. Hay que decir basta. Es muy duro lo que está ocurriendo. Todos lo sabéis», afirmó

Agustín recordó que, según las cifras difundidas por las organizaciones humanitarias, «más de 14.000 niños han sido asesinados, se bombardean diariamente hospitales y escuelas y se limita la ayuda humanitaria, provocando que quienes no mueren por las bombas lo hagan de hambre». En este sentido, subrayó que la situación actual es comparable con lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial con los judíos. «La diferencia es que antes no lo veíamos y ahora lo están televisando», aseguró.

La vigilia, que contó con asistentes portando velas, buscaba también enviar un mensaje de ánimo a la población palestina. «Queremos que sepan que estamos aquí, que los apoyamos y que estamos con el pueblo palestino. ¡Viva Palestina!», proclamó Agustín, quien confió en no tener que repetir actos como este, aunque reconoció que probablemente volverán a convocar concentraciones.

Entre los asistentes se encontraban también representantes políticos, como los concejales socialistas en el Ayuntamiento de Toledo Paco Rueda y Pedro Jesús López Argudo, así como el edil de Izquierda Unida, Txema Fernández.

La cita tuvo un fuerte componente simbólico, evocando la plantación del olivo que en 2014 realizaron el embajador de la Autoridad Nacional Palestina en España, Musa Amer Odah, el entonces alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, y representantes diplomáticos de países como Líbano, Túnez o Egipto para conmemorar el Día de la Tierra Palestina.