Cerca de 1.000 personas disfrutan de la mejor gastronomía, música y patrimonio de Toledo con 'DegusTO'

Cerca de 1.000 personas han podido disfrutar este sábado de la mejor gastronomía local y provincial, de actuaciones musicales y el patrimonio de la ciudad de Toledo en ocho espacios monumentales con la II edición de 'DegusTO'.

«Es una iniciativa que pusimos en ... marcha desde el equipo de gobierno para generar turismo de calidad«, ha manifestado el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, quien ha acompañado a los participantes de la cata gastronómica en la balconada del ayuntamiento, un lugar con excelentes vistas de la catedral y que muchos de los asistentes han aprovechado para hacerse fotografías, también con el alcalde.

«Desde el edificio del ayuntamiento hasta el Cigarral de Menores, la Real Fundación Toledo, Puerta de Bisagra, Museo de Santa Cruz, la Mezquita de Tornerías o varios conventos, lo mejor de nuestro patrimonio a disposición de los toledanos», ha subrayado Velázquez. Noticia Relacionada 'Degusto', catas monumentales al atardecer en sitios únicos ABC Colaboran más de 80 empresas de toda la provincia y tendrán un coste de 15 euros por persona. Para participar es necesario inscribirse previamente en la web del turismo del Ayuntamiento de Toledo, con un máximo de 35 personas por pase que serán los viernes y sábado de mayo Han sido 36 catas repartidas en ocho ubicaciones con tres horarios (19:00, 20:00 y 21:00 horas), «una iniciativa que fue un éxito el año pasado y que queríamos repetir», ha añadido el alcalde de Toledo, quien ha destacado la buena temperatura y la ausencia de lluvia para disfrutar de Toledo en una tarde-noche excepcional de una forma nunca antes vista«. Visita del alcalde Los asistentes a la cata gastronómica en la balconada del Ayuntamiento de Toledo, han compartido unos momentos con el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez ABC Se han ofrecido productos gastronómicos de proximidad de toda la provincia de Toledo como aceites, cervezas, ibéricos y quesos de Carriches, Marjaliza, El Carpio de Tajo, Illescas o Manzaneque, algunos de ellos con premios internacionales, además de galletas, dulces, helados y vinos espumosos de la D.O. Méntrida y de la D.O La Mancha. Cada ubicación ha tenido una atmósfera diferente, amenizada con música en directo que irá desde el jazz, al soul, la guitarra clásica, adaptado a cada escenario y cada producto a degustar, como el Dj de la Puerta de Bisagra con una degustación de hamburguesas de una firma de Illescas.

