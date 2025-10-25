Suscribete a
Cerca de 1.000 personas disfrutan de la mejor gastronomía, música y patrimonio de Toledo con 'DegusTO'

El ayuntamiento puso en marcha el año pasado esta iniciativa para «generar turismo de calidad», ha afirmado el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez

El sábado se celebra una nueva edición de 'DegusTO': música y gastronomía en ocho espacios emblemáticos de Toledo

Cata en la balconada del Ayuntamiento de Toledo con vistas a la catedral abc
Toledo

Cerca de 1.000 personas han podido disfrutar este sábado de la mejor gastronomía local y provincial, de actuaciones musicales y el patrimonio de la ciudad de Toledo en ocho espacios monumentales con la II edición de 'DegusTO'.

«Es una iniciativa que pusimos en ... marcha desde el equipo de gobierno para generar turismo de calidad«, ha manifestado el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, quien ha acompañado a los participantes de la cata gastronómica en la balconada del ayuntamiento, un lugar con excelentes vistas de la catedral y que muchos de los asistentes han aprovechado para hacerse fotografías, también con el alcalde.

