La verdad y el instante de Alfonso González-Calero

Alfonso González-Calero presenta este próximo jueves 27, en el Convento-Museo de la Merced (Ciudad-Real) su nuevo poemario, al que titula Aliento. Entrega que viene prologada por un texto de Federico Gallego Ripoll. Alfonso, que es celebrado y exitoso editor, ha querido para esta aventura poética –en 2017 publicó Ida y Vuelta en Añil Literaria– confiar en la recién creada Mahalta ediciones para su nuevo libro.

La poesía de Alfonso González-Calero vive en la misma transparencia de su persona, tan comprometida y en entrega como deudora de una cierta y discreta timidez a la hora de enfrentarse al mundo de los otros. Va naciendo al compás de los acontecimientos y los días, respondiendo a unas emociones que se decantan con presteza en los folios.

Podría parecer poesía de ocasión si no fuera porque en toda ella habita el pálpito de lo sincero, que no es otro que el de la difícil – y a la vez necesaria– comprensión del mundo y de los hombres; con las cosas y la luz como testigos. Sigue en eso Aliento los mismos senderos del libro anterior. El poeta reseña al pie de cada poema la fecha en que las circunstancias lo provocaron, como hito que quisiera fijarlo al tiempo, lo que contrasta con la intemporalidad de todas sus propuestas, transitadas como están por un deseo de respuesta moral frente a una realidad que no para de cuestionarnos.

Dice Gallego Ripoll es su prólogo que «en Aliento, la limpieza de la palabra instaura su natural razón de ser. Como en un cuaderno de campo donde fijar en leves trazos lo esencial, se va dejando constancia de cuanto de permanente hay en lo a priori efímero». Porque el poeta, sin al parecer sospecharlo, que hay en Alfonso, va escribiendo, sin búsqueda de transcendencia ni plan previsto, la verdad de cada instante, cualidad que dota al conjunto de frescura transitiva al tiempo que lo libra de la impostura.

Permítasenos citar estos versos que pueden dar una idea de su posición ética ante los demás y ante la poesía: «Puedes buscar el aplauso con una sonrisa complaciente/ o andar en tu camino sin mirar a los lados.// Puedes encaramarte sobre un podio de humo/ o seguir a lo tuyo, entre paréntesis», porque es desde esta posición, de no querer imponer ni imponerse, tal como en su persona, desde la que Alfonso González-Calero acerca su pulso a la verdad del poema.

Concluyamos con la advertencia de que Aliento, que tiene portada de su hermano Rafael González-Calero, es el segundo título en la Colección Mahalta-poesía y que será presentado por Vicente Ruiz Blanco a las 8 de la tarde en el lugar señalado.