ARTES&LETRAS CASTILLA-LA MANCHA Del tiempo y sus caminos (18): La influencia de Cervantes en la novela inglesa «Muchos son los ejemplos que lo atestiguan en el teatro renacentista inglés»

POR BEATRIZ VILLACAÑAS Actualizado: 05/01/2020 22:37h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Es bien conocido que nuestro gran Miguel de Cervantes ha venido ejerciendo una enorme influencia en la literatura de diferentes países, y esta influencia ya comienza en su propio tiempo. Muchos son los ejemplos que atestiguan esto en el teatro renacentista inglés, pues desde que Thomas Shelton tradujera el Quijote, dramaturgos como George Wilkins y Thomas Middleton ya manifestaban esta influencia en su obra. No son pocos los grandes dramaturgos ingleses del siglo diecisiete quienes hacen en obras suyas referencia, de una forma u otra, a Don Quijote. Pero aquí deseo resaltar el hecho de que uno, dos y tres siglos después de la escritura y publicación de Don Quijote, este personaje, eminentemente cervantino y español, será fuente de inspiración, decisiva incluso, en la novela inglesa.

Henry Fielding, en el siglo dieciocho, precisamente uno de los padres (junto a Daniel Defoe) de la novela en Gran Bretaña, se inspira de tal manera en la figura de Don Quijote que podría decirse sin caer en la exageración que parte sustancial de su narrativa no existiría, o, al menos, no sería lo que es, de no haber sido por Cervantes y su Ingenioso Hidalgo. En su novela Joseph Andrews, Fielding crea o, mejor dicho, recrea, un personaje eminentemente quijotesco en la figura de Parson Adams, bondadoso clérigo dispuesto a defender causas nobles frente a malandrines y, a la vez, con una ingenuidad que le mantiene ajeno a realidades y manifestaciones mundanas como la astucia, de la que él carece por completo. Y, por supuesto, todo ello genera una poderosa comicidad en esta novela, de la que el propio Fielding afirma desde el mismo comienzo de la obra, que está escrita «In the manner of Cervantes» («A la manera de Cervantes»). No tiene Fielding, pues, el menor reparo en reconocer explícitamente su deuda con Don Miguel. Otros autores dieciochescos como el anglo irlandés Laurence Sterne siguieron asimismo la estela cervantina, en este caso también concretamente la estela quijotesca, aunque las Novelas ejemplares del genio español fueron también inspiradoras. En el caso de Laurence Sterne, su novela Tristram Shandy muestra un protagonista evidente y atractivamente quijotesco. Y cómo no mencionar a Tobias George Smollet, autor de Las Aventuras de Sir Lancelot Greaves, presentado «como un moderno D. Quijote». En el siglo diecinueve, junto a otros muchos grandes novelistas, tenemos a Charles Dickens con su novela The Pickwick Papers. Y en el siglo veinte a Graham Greene con su Monsignor Quixote, cuyo título ya lo dice todo.