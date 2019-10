ARTES&LETRAS CASTILLA-LA MANCHA Del tiempo y sus caminos (13): A punto de ver: la visión sugerida Haikus de José Luis Morante «ricos en sugerencia»

A punto de ver es el título del libro de haikus y aforismos de José Luis Morante. Publicados en la editorial Polibea, con palabras preliminares de Susana Benet, estos haikus, en consonancia con el título del libro, son ricos en sugerencia. La experiencia enseña, tanto en la vida como en la literatura, que lo sugerido puede tener más fuerza, más potencia cautivadora, que lo explícito, que aquello que se nos muestra como obvio. José Luis Morante bien lo sabe y bien lo muestra.

En el haiku se da una hermosa paradoja: en este pequeño recipiente de tan sólo tres versos, cabe mucha poesía y mucha sugerencia. Y cabe más aún cuando el poeta que los escribe no se queda exclusivamente transitando el camino del llamado «haiku estacional», sino que, transitándolo o no, sabe también andar caminos que se abren a otras posibilidades de lírica emocional y reflexiva. Bashô abrió un primer camino, pero ese camino no ha de estar cerrado a otros por los que el haiku puede transitar y enriquecerse. El propio José Luis Morante, hermosa y sugerentemente, nos dice esto al respecto: No me parece agotado el concepto de poesía estacional; pero es una cualidad compatible con la adhesión del haiku a las causas del corazón. Efectivamente. Y, fiel a su visión, el escritor abulense impregna al haiku, a su haiku, de una visión que sugiere, que incita a sentir, a reflexionar, que incita a ver.

Portada del libro de Morante

Los haikus de José Luis Morante vienen aquí acompañados de aforismos, sus aforismos, estando ambos en total coherencia con su visión, pues él mismo afirma en su «Nota de autor», que tanto los haikus como los aforismos se empeñan en no abrir más ventanas que la sugerencia y cierran los ojos ante lo explícito. Sugerencia, potente sugerencia, hay, sin duda, en unos y otros. He aquí algunos ejemplos:

Poética: Buscan mis haikus/ un hueco de chistera./ Misterio. Magia. Tesoro:Guardar adentro/lo mínimo y lo grande;/ montaña y brizna.

Haikus titulados, como puede ver el lector, algo muy oportuno además de ser una rareza, una muy bienvenida rareza, pues apenas hay haijines que titulen sus haikus. Y aquí ejemplos muy significativos de la sugerente voz lírica, reflexiva y emotiva de José Luis Morante: Percibir el vacío como existencia cóncava; posibilidad de alojar dentro. Cualquier género literario alienta un viaje a los confines, aunque sean interiores.