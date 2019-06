ARTES&LETRAS CASTILLA-LA MANCHA Sergio Delicado salta la valla del paraíso «Fence of paradise», la nueva iniciativa del artista albaceteño sobre el drama de la inmigración

Esta vez Sergio lo ha hecho junto a ellos, ha saltado esos seis metros de altura y traspasado con su arte las tres capas metálicas superpuestas de la valla fronteriza de Ceuta y Melilla para llegar a las costas españolas. El artista se ha unido a los inmigrantes africanos en su huida desde sus países de origen para dejar atrás la pobreza, la desesperanza, la represión y el conflicto bélico.

ABC se ha hecho eco en varias ocasiones de la obra del artista Sergio Delicado, pintor, escultor, muralista, ilustrador y poeta visual, una trayectoria que ha experimentado un gran impulso en los últimos años. Actualmente le llegan numerosos encargos desde diferentes ámbitos, que trata de compaginar con su trabajo como profesor de dibujo en la Universidad de Castilla-La Mancha, en su ciudad, Albacete.

«Fence of paradise» es el nombre de su último trabajo, una impresionante instalación metálica que representa el rostro en silencio de uno de esos inmigrantes de raza negra que arriesgan su vida en el gran salto que ellos creen hacia el paraíso, ese sueño la mayoría de las veces frustrado por el que se arrojan a los hierros de las fronteras entre los hombres. Y Delicado ha creado en su estudio a uno de esos hombres. Su piel está hecha de la misma verja metálica que debe saltar, tres mallas superpuestas que conforman su rostro, su nariz, su boca, sus ojos negros como la noche más oscura; hasta su mente, concentrada en el sueño de una vida mejor.

David Llobregat, Sergio Delicado y Juanma Gómez - E.MIQUEL

«Aplastar esa frontera triple, valla contra valla, para que surja el rostro de la raza negra sometida; la mirada del dolor al otro lado; la luz metálica hiriendo nuestra herencia racial; el metal donde comienza y termina el viaje hacia el sueño: el salto hacia el Paraíso. Las fronteras son y serán la cicatriz de una herida de vergüenza y superioridad de unos ante otros, la dentellada de la desigualdad», explica el artista a ABC.

La idea de «Fence of paradise» surgió en agosto de 2018 y hasta el pasado mes de mayo han sido muchos los meses empleados en el diseño del proyecto. Todo partió de pruebas digitales donde se gestó la creación de imágenes superponiendo esa trama. «Después pase a maquetas físicas de pequeño tamaño, unos 30 centímetros, donde investigaba con la escala de valores para conseguir el rostro. Después de muchos ensayos consigo reducir todo a tres capas de vallas (obligado al concepto de 3 vallas reales) y con 3 capas consigo 4 valores, 3 grises y el blanco de la pared. Así, afinando en la síntesis, consigo un realismo casi fotográfico. Después pase a estudiar muy exhaustivamente el material que emplearía, la forma de trabajar y el sistema de montaje. Desde el inicio lo diseñé todo para que fuese relativamente llevadero y fácil de crear, fácil de portar con un transporte normal y fácil de instalar. Pero la palabra fácil se fue diluyendo y hubo partes y momentos muy complejos», añade.

Una fotografía perfecta sobre una pared - E.MIQUEL

Pero a base de perfilar, y con la imprescindible ayuda de su padre, el ingeniero Paco Martínez —que le asesora en todas sus propuestas—, pudieron diseñar todo para que el artista construyera la obra en su estudio; después, portarla en un camión e instalarla en solo dos días. «Dos meses me llevó construirlo por completo, y en solo dos días lo instalé con ayuda de dos amigos y compañeros de trabajo: David Llobregat, que me ayudó en la grúa y en la instalación, y Juanma Gómez, que estuvo fotografiando y grabando durante los dos días», explica Delicado.

La construcción fue físicamente lo más duro ya que lo hizo sin ayuda, y manejar esos tamaños, el peso del metal y una radial cortando durante largas horas, fue costoso. Pero finalmente, fue todo un éxito. «Además a este proyecto se le unió de forma natural la idea de rodar un proyecto audiovisual de carácter conceptual donde narro a través de imágenes el proceso creativo y el contexto social y político de las fronteras entre países. El rodaje está en proceso y lo están haciendo conjuntamente Juanma Gómez y David Llobregat».

El africano tiene seis metros de altura - E.MIQUEL

Todo el montaje, materiales y transporte fue financiado y respaldado por el festival de arte urbano VilArt de Vilamarxant (Valencia). «Gracias a la gestión, organización y apoyo de Benito Marin y Voro Golfe, que son quienes están detrás del festival, pude realizar este primer mural, y espero sea el inicio de muchos otros. Ambos pusieron una fe ciega en mi proyecto y tuve todo el apoyo necesario para llevarlo a cabo», subraya Delicado.

Ahora, tras ver «Fence of paradise», una organización internacional se ha intereado por el mural de Delicado y desea que realice otro similar para instalarlo en la ciudad de Albacete. El artista dice que «Fence of paradise» hace referencia a todas las fronteras que existen en el mundo, un total 54 países donde el paso está vetado con vallas o muros inexpugnables, como ocurre en México, o en Siria. «La idea es saltar de un país a otro y de un rostro a otro; ya no será la raza negra, y me centraré en otras zonas fronterizas».