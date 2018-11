Rosa Montero visita Toledo para encontrarse con 400 lectores en el X CiBRA La flamante Premio Nacional de las Letras 2017 presenta este sábado su nueva novela, «Los tiempos del odio»

Mariano Cebrián

Seguir Toledo Actualizado: 15/11/2018 13:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Nueve preestrenos, literatura y arte para festejar los 10 años del Cibra

«El CiBRA es la caña». Y no lo dice cualquiera. Lo dice toda una Premio Nacional de las Letras, como es Rosa Montero (Madrid, 1951), que se alzó con este apreciado galardón el pasado año. La escritora madrileña estará este sábado en Toledo, a las 12.00 horas en el Auditorio Liberbank, para encontrarse con 400 de sus seguidores de los clubes de lectura de la provincia en un acto organizado, junto con la ONCE y la Biblioteca de Castilla-La Mancha, por el Festival del Cine y La Palabra en su décima edición.

No es la primera vez que Rosa Montero viene a Toledo a un encuentro con sus lectores ya que, según cuenta Mercedes Regidor, la presidenta de los clubes de lectura de la provincia de Toledo, que recuerda otro parecido en Noblejas hace una década para hablar de su novela «La historia del rey transparente» (2005). Regidor considera «una idea estupenda este tipo de actos, y más con Rosa Montero», a la que destaca por ser «una persona entrañable y cercana».

En esta ocasión, la flamante Premio Nacional de las Letras 2017 traerá debajo del brazo la tercera entrega de la saga de la detective replicante Bruna Husky, titulada «Los tiempos del odio» (Seix Barral). Una novela en la que la protagonista tendrá que hacer frente a su mayor temor, la muerte, con una historia en la que la autora hace un vivo retrato del mundo y de los tiempos en los que vivimos.

Usted tiene fama de buena entrevistadora. El sábado se enfrenta a una entrevista grupal con clubes de lectura de la provincia de Toledo. ¿Cómo se lleva ser interrogada por sus propios lectores?

Es maravilloso este tipo de encuentros con tus lectores. El Cibra es la caña, lo hacen muy bien y es el único festival en España que une cine y palabra. Haber reunido 400 lectores para hablar conmigo en vivo es como un regalo que me hacen. No saben los lectores lo importante que son para los escritores. Si no hubiera lectores, la historia de la literatura está llena de escritrores que fracasaron, perdieron a sus lectores, se suicidaron, se volvieron locos y, en definitiva, hicieron de su vida un disparate. Por eso, necesitamos que al otro lado de nuestras historias haya alguien que nos diga «a mí me ha servido, yo también lo he sentido o a mí también me ha emocionado», ya que si no, todo eso que has estado en una esquina solitaria de tu casa, se convertiría en el delirio de un loco.

Corre el 2110 en Madrid y, según cuenta en «Los tiempos del odio», la situación del mundo se hace más y más convulsa, la crispación populista aumenta y la guerra civil parece inevitable. Espero que esto sea sólo ciencia ficción.

La ciencia ficción te da una herramienta metafórica poderosísima para hablar de la realidad. Mis novelas de Bruna Husky son las más realistas que he escrito, ya que su mundo es el actual. Lo que estamos viviendo son esos tiempos del odio. Hay un descrédito de la democracia, del sistema democrático, y la gente se deja engañar por la falsa pureza del dogma. Aquí es donde surgen los extremismos tanto de derechas como de izquierdas. Europa se está fascistizando. Tenemos también los casos de Trump en Estados Unidos y de Bolsonaro en Brasil, que han llegado al poder consiguiendo muchísimos votos con un discurso electoral basado en el odio. Por lo tanto, es un momento muy preocupante del mundo, que es de lo que hablo en mi novela, entre otras cosas.

¿Cree realmente que la democracia pasa por horas bajas ahora mismo?

Cuando comencé a escribir mis novelas de Bruna Husky, hace ya diez años, ya se veía venir. La transparencia, que es un gran valor de la democracia, hace que podamos ver todas sus lacras. Podemos ver así la corrupción, la hipocresía y la injusticia, lo que provoca que la gente no se sienta ya representada. Por eso, hay jóvenes que se equivocan porque se creen que unos sistemas más dogmáticos, más fanáticos, más extremistas o más cerrados van a ser puros, y no es así. Yo he crecido en el franquismo y sé muy bien que cualquier democracia, por mala que sea, es mejor que una dictadura, aunque el sistema democrático se tenga que regenerar.

—A pesar de los negros nubarrones que nos acechan, ¿hay visos de esperanza en este mundo?

Por supuesto que sí. Si no, nos rendimos. Seguimos luchando por construir un mundo mejor. De hecho, «Los tiempos del odio» termina bien. La luz gana una batalla a las tinieblas en esa larga guerra desde el principio de la humanidad entre civilidad y barbarie. Además, Bruna aprende cosas esenciales de su vida y, entre otras cosas, aprende a amar.

Esta es la tercera entrega de la saga protagonizada por Bruna Husky, tras «Lágrimas en la lluvia» y «El peso del corazón». Usted ha definido esta última como «la mejor de las tres». ¿Qué tiene para llegar a esta conclusión?

De repente, parece que todo ha encontrado su sitio. El mismo mundo que describo, en las dos novelas anteriores tenía la impresión que lo estaba construyendo, pero en la tercera es ya una realidad tan poderosa que te atrapa. En este mundo la protagonista comienza una vertiginosa para buscar a su amante, que ha sido secuestrado, y además inicia una búsqueda del sentido de las cosas. Y en esa reflexión soterrada llega a una culminación con uno de los finales más emotivos de toda mi obra literaria. Sin embargo, esta no será la última entrega de la saga. Tendré que escribir una nueva novela para saber qué le pasa a Bruna Husky.