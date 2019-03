ARTES&LETRAS CASTILLA-LA MANCHA Anselmo Gómez, entre la serenidad y el desasosiego «Ella&Bobby» se expone hasta el 29 de marzo en el Centro Cultural La Asunción de Albacete

María José Muñoz @MacoMunoz Toledo Actualizado: 08/03/2019 23:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Anselmo Gómez, nacido en Albacete, es un artista multidisciplinar. Considera necesario que las ciencias y las humanidades interfieran, que no sean espacios estancos, y difuminar voluntariamente los límites artísticos. Por ello, él es escritor de narrativa, con varias novelas de ficción publicadas, realizador de video arte, con obras proyectadas fuera de España, o creador y director del movimiento artístico multicultural «La Bicicleta Azul», que ha dirigido durando cinco años consiguiendo que un numeroso grupo de artistas contemporáneos se conocieran y colaboraran entre sí para su crecimiento personal y el de la ciudad de Albacete.

También ha realizado exposiciones individuales como «Besos» y «Las dos orillas», y varias colectivas, entre las que destacan «Los ilustrantes», «Lalata nº 17», «Poesía orbital», «Nos hacemos los suecos» y «Tempuras de perro», así como una serie de intervenciones de arte público recogidas en la exposición «Desubicados’11».

Este artista, que dice que del arte son muy pocos los que pueden vivir, acaba de ganar con el relato «Una ciudad pequeña» el Premio Internacionales de Poesía y Cuento de la revista Barcarola. Un jurado compuesto por José Esteban, Santos Sanz Villanueva, Alicia Mariño, Ángela Vallvey y Juan Bravo Castillo ha decidido que el premio, dotado con 1.500 euros, recayese en su cuento, del que se ha valorado su temática, su concisión y «la excelente expresión cuajada de homenajes culturales».

El artista Anselmo Gómez

Ahora, lo que ocupa a Anselmo Gómez es su exposición «Ella & Bobby», la más importante que ha montado hasta la fecha, que hasta el 29 de marzo permanecerá abierta en el Centro Cultural «La Asunción» de Albacete, y que se extiende por dos plantas de este bello espacio expositivo, con un claustro antiguo. El horario de apertura al público es de 10.00 a 14.00 horas, y de 18.00 a 21.00 horas (de lunes a viernes), y de 10.00 a 14.00 horas, los sábados.

En la parte baja de claustro impera el color rojo, mientras que en la parte superior el artista aboga por un punto de vista más arriesgado, austero e incluso conceptual, donde el rojo cede el protagonismo al blanco y negro. Anselmo Gómez define su arte pictórico como «figurativo pero con toques narrativos», «intento contar una historia con las imágenes...y entre toda la obra intento que haya una continuidad, que siga una línea argumental», dice el artista, que utiliza el acrílico como técnica y que ahora no quería reunir su obra de los últimos años «sino darle un sentido a lo que expongo». Para ello, la muestra, como se ha dicho, está dividida en dos partes. Ha aprovechado las plantas baja y primera del edificio para crear una historia jugando con la serenidad y el desasosiego. «La planta de abajo es la serenidad, está llena de iconos de colores, de gestos amables, y todas las pinturas son del mismo estilo destacando el tono rojo».

«Ella&Bobby» es una pareja que Anselmo Gómez creó hace cuatro años. Su universo, su relación, sus viajes, sus momentos tristes y alegres inundan las paredes del centro cultural «La Asunción», y la muestra se centra en ellos de forma total a través de una sucesión de fotogramas, desde el momento en que se cruzan por la calle sin conocerse (Serie Génesis), hasta la convivencia estable (Serie Entre dos).

Escultura, pintura, poesía y vídeo se dan cita en la exposición

Mientras, en la primera planta lo que se expone es más conceptual. «He intentado mostrar el lado de la emoción, que es el desasosiego, la gravedad y la seriedad, y solamente hay textos que he solicitado a otros artistas de la ciudad donde explican qué cosas les generan gravedad o alegría». Las frases de estos artistas, un total de 72, cubren tres paredes competas de la primera planta.

Joaquín Pascual y Carlos Cuevas (ambos excomponentes del grupo de indie rock «Surfin’ Bichos», formado en 1988 en Albacete), o los poetas Andrés García Cerdán y Constantino Molina, junto a gente del mundo del teatro y del arte, colaboran con Anselmo Gómez en esta su última propuesta, que incluye la proyección del vídeo «Gravedad».

«También he buscado la colaboración de otros artistas para hacer obra en común; hemos hecho pintura, escultura y fotografía y cada uno hemos aportado nuesto estilo. Y ha salido una obra bastante interesante. Se trata de seis obras de ese estilo. También hay una serie llamada ‘Multitud’ para la que he pedido a los poetas que la interpretaran y crearan un poema». Así, entre los artistas colaboradores también están Llanos Campos (literatura); Teatro de Malta y Patricia Charcos (escenografía); Santi Flores y Manuela y Carmina, de Lalata (artes plásticas); Hernán Talavera y Lalo Davia (vídeo) y José Eugenio Mañas, entre otros.

Textos de poetas en la muestra de Anselmo Gómez

Los diálogos con seis artistas plásticos han dado como resultado la serie «A cuatro manos» (pinturas, esculturas y fotografía). Asimismo, seis poetas han escrito sendos poemas inspirados en la serie «Multitud», y se han realizado postales impresas con esos trabajos que pueden retirarse en la propia exposición. Finalmente, 24 artistas han participado en la videocreación «Gravedad», antes citada, y que ha sido proyectada en el Festival Internacional di Cinema e Poesía Versi di Luce, la Muestra de Cine Experimental y Videoarte de La Bicicleta Azul, Abycine (Festival Internacional de Cine de Albacete), Canal+Videocreación y Festival Internacional de Cine Experimental Vallecas Puerta del Cine.

La videocreación «Gravedad»

El artista dice que «en Albacete es difícil vivir del arte, yo conozco a pocos, por no decir a ninguno», y a la pregunta de si ese hecho potencia la creatividad del artista, responde que «a mí, no depender del arte me concede la libertad de hacer lo que me apetece. Si viviera del arte, quizá me tendría que prostituir y hacer obras que no me gustaran, o escribir novelas que no son de mi gusto porque es lo que se vende. Nunca he tenido que recurrir a eso ni hacerle la pelota a nadie».