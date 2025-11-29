Suscribete a
ABC Premium

Un centenar de vecinos vuelve a la carga contra el colapso del Casco Histórico de Toledo en Navidad: «Turismo sí, pero no así»

Nueva manifestación en la calle Hombre de Palo para exigir soluciones al Ayuntamiento y que se repartan las actividades por toda la ciudad porque no puede caer todo en el mismo eje

La nueva protesta vecinal contra el colapso del Casco Histórico de Toledo en Navidad, en imágenes

Vecinos del Casco Histórico de Toledo piden recortar el encendido de luces de Navidad desde la Inmaculada hasta Reyes

Un centenar de vecinos vuelve a la carga contra el colapso del Casco Histórico de Toledo en Navidad: «Turismo sí, pero no así»
H. FrAILE
Valle Sánchez

Valle Sánchez

TOLEDO

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A las siete de la tarde, con la calle Ancha convertida en una auténtica procesión de cientos de personas, un centenar de vecinos del Casco Histórico de Toledo se ha concentrado de nuevo al inicio de la calle Hombre de Palo para expresar su malestar ... por la gestión del turismo en su barrio y reclamar soluciones al gobierno municipal que dirige Carlos Velázquez. Es la segunda protesta en menos de un mes, tras la celebrada el día del encendido navideño, el 21 de noviembre. Y está vez más numerosa que la primera, en la que solo hubo 30 personas porque no había autorización oficial.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app