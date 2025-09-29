CCOO prepara un informe sobre "las deficiencias" del barrio del Polígono para los trabajadores

Comisiones Obreras está preparando un informe con las diferentes «deficiencias» que hay en el barrio del Polígono Industrial para que el Ayuntamiento de Toledo tome 'cartas en el asunto' y ponga solución a la «situación de abandono» del barrio que concentra un mayor número de trabajadores, tanto en la zona industrial como en la Administración.

Así lo ha señalado el secretario general de CCOO Toledo, Federico Pérez, tras la celebración de una asamblea con medio centenar de delegados sindicales e inaugurar su nueva sede, en el Paseo Gregorio Marañón, 2, en el Polígono. «Este sindicato tiene una implantación histórica en el barrio. Era una obligación abrir esta sede para dar respuesta a los miles de afiliados y afiliadas y al conjunto de personas trabajadoras».

Entre las deficiencias que presenta el barrio, Pérez ha enumerado los problemas de movilidad, la falta de transporte público, al ser «el único de toda España al que sus trabajadores no pueden acceder en autobús a sus puestos de trabajo», aceras destruidas, el «parcheado» de muchas calles o la falta de iluminación tanto en las calles como en los pasos de peatones.

El nuevo espacio, que llevaba cerrado desde antes de pandemia, acogía la Fundación Formación y Empleo de Castilla-La Mancha (Forem), y ahora será una segunda sede para el sindicato -tiene otra en el Casco- para que «los trabajadores del barrio no se tengan que desplazar hasta allí». Entre sus principales funciones destaca el ofrecer un asesoramiento «completo y gratuito» a los trabajadores de Toledo«, ha señalado el secretario general de CCOO.

La pasada semana Pérez se reunió con representantes de otros sindicatos y con el Grupo Municipal Socialista donde todos coincidieron en la necesidad de «nuevas inversiones para su arreglo y modernización». La recepción de calles privadas por parte del Ayuntamiento como estaba conveniado en la pasada legislatura, o la sustitución de los actuales contenedores por otros nuevos de carga lateral dotados del sistema hidráulico VACRI -anunciados desde septiembre de 2023- son otras de las necesidades urgentes.