Suscribete a
ABC Premium

CCOO denuncia a Bolt en Toledo ante la Inspección de Trabajo: «Hay empresas que olvidan que la esclavitud se abolió hace mucho tiempo»

El sindicato asegura que los trabajadores están sometidos «a unas condiciones de explotación, precariedad y presión constante», echando jornadas de hasta 14 horas

Bolt opera en Toledo desde finales de agosto
Bolt opera en Toledo desde finales de agosto ABC

ABC

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

CCOO ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por «las precarias condiciones laborales y la explotación» que sufren los trabajadores de Bolt en Toledo, que opera en la ciudad desde finales del mes de agosto con la concesión de ... una treintena de licencias a la mercantil Colorado Steel S.L.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app