Suscribete a
ABC Premium

CCOO amenaza con paralizar las empresas de Toledo por la 'racanería' de la patronal: «Somos los que más trabajamos y menos ganamos»

Convocan una manifestación el próximo lunes desde Bisagra hasta la sede de Fedeto para exigir una negociación que equipare los salarios con el resto del país

Concentración en Toledo en defensa de los servicios públicos de calidad en Castilla-La Mancha: «Basta de privatizaciones»

Sigue en directo la vista de Ábalos y Koldo García en el Tribunal Supremo, con su posible entrada en prisión hoy

Federico Pérez
Federico Pérez ABC
Valle Sánchez

Valle Sánchez

TOLEDO

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Federico Pérez, ha amenazado con paralizar las empresas de Toledo si la patronal no accede a sentarse a negociar un convenio colectivo justo para los trabajadores de la provincia. Durante una rueda de prensa, ... Pérez denunció la «racanería» de los empresarios y subrayó que los trabajadores de Toledo son los que más horas trabajan y, sin embargo, los que menos ganan en la región.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app