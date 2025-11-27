CCOO amenaza con paralizar las empresas de Toledo por la 'racanería' de la patronal: «Somos los que más trabajamos y menos ganamos»

El secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Federico Pérez, ha amenazado con paralizar las empresas de Toledo si la patronal no accede a sentarse a negociar un convenio colectivo justo para los trabajadores de la provincia. Durante una rueda de prensa, ... Pérez denunció la «racanería» de los empresarios y subrayó que los trabajadores de Toledo son los que más horas trabajan y, sin embargo, los que menos ganan en la región.

«Somos la tercera comunidad que más trabaja y la que menos cobra. Es intolerable que la patronal toledana nos considere trabajadores de segunda clase», afirmó Pérez, destacando que la provincia de Toledo es una de las más afectadas por la pérdida de poder adquisitivo en los últimos años. En los últimos cinco años, los trabajadores toledanos han perdido un 8,7% de su poder adquisitivo, lo que considera una «absoluta barbaridad» que no se corresponde con los beneficios obtenidos por las empresas en la misma época.

Con el objetivo de visibilizar esta situación, CCOO ha convocado una manifestación para el próximo lunes, 1 de diciembre, que comenzará a las 11:00 horas en la puerta de Bisagra y recorrerá las calles hasta la sede de la patronal toledana, Fedeto. Esta movilización forma parte de un conjunto de protestas que Comisiones Obreras llevará a cabo en toda Castilla-La Mancha para exigir una negociación colectiva para 2026 que garantice mejoras salariales y condiciones laborales más justas.

Federico Pérez recordó que Toledo es una de las provincias más afectadas por la brecha salarial respecto al resto de España, y subrayó que, mientras que la jornada laboral media en España es de 1.752 horas anuales, los trabajadores toledanos trabajan una media de 1.780 horas, es decir, 28 horas más al año, lo que equivale a casi tres días adicionales de trabajo. Además, destacó que los salarios en Toledo están por debajo de la media nacional, con una diferencia especialmente marcada respecto a las regiones limítrofes como Madrid, donde los trabajadores que realizan las mismas funciones reciben hasta un 20% más de salario.

A pesar de los beneficios récord de muchas empresas en la provincia, Pérez acusó a la patronal de «racanería» y de no asumir su responsabilidad a la hora de mejorar las condiciones salariales y laborales de sus empleados. «El problema no es la falta de mano de obra, es la falta de salarios dignos. Los trabajadores ya no están dispuestos a aceptar condiciones de miseria, especialmente cuando pueden irse a trabajar a Madrid con mejores sueldos«, añadió.

CCOO plantea subidas salariales por encima de la media nacional para intentar recuperar la pérdida de poder adquisitivo y cerrar la brecha salarial que afecta a Toledo. Además, exigen la reducción de la jornada laboral anual, apuntando que los trabajadores toledanos actualmente sufren una jornada laboral deficitaria en comparación con otras provincias del país.

«Vamos a exigir subidas salariales por encima de la media nacional y cláusulas de revisión salarial para evitar que la pérdida de poder adquisitivo se repita en el futuro», afirmó Pérez. «No vamos a permitir que la patronal siga ignorando las necesidades de los trabajadores. Si no se negocian convenios justos, vamos a paralizar la producción y las empresas», advirtió el secretario general de CCOO, quien también recordó otros conflictos laborales en la región, incluyendo huelgas en empresas como Schreiber Food en Noblejas y Aernnova en Illescas.

El líder sindical dejó claro que, si no se alcanza un acuerdo satisfactorio, CCOO no dudará en intensificar las movilizaciones y presionar a la administración y a la patronal para que «respeten a los trabajadores» y ofrezcan condiciones laborales dignas en Toledo. «Ya está bien de tratar a los trabajadores de Toledo como de segunda categoría. No vamos a permitir que nos sigan tratando como ciudadanos de segunda», concluyó.