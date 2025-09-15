La Cava reclama a todos los políticos de Toledo un frente común por el Tajo

La Asociación de Vecinos 'La Cava' de Toledo ha reforzado su compromiso con la defensa del río Tajo. Tras la propuesta presentada en mayo de 2024 en el Consejo de Participación del Casco Histórico, en la que se reclamaba una mayor colaboración institucional entre administraciones locales y comunidades autónomas, la entidad vecinal ha dado un paso más y ha solicitado la creación de un grupo de trabajo específico para luchar por un Tajo limpio. Así lo explicaba su portavoz, Carlos Gutiérrez, en la última reunión de esta comisión, celebrada esta semana, Allí se acordó ampliar esta petición con una nueva iniciativa: la creación de un grupo de trabajo apolítico que reúna a partidos, instituciones y asociaciones vecinales con un objetivo común, recuperar la salud del río a su paso por la ciudad. Una idea con la que su portavoz vecinal pretende unir a todas las asociaciones y grupos políticos, junto con la Cátedra del Tajo, para luchar por la depuración de aguas y por un río limpio, «algo con lo que todos los toledanos estamos de acuerdo, al margen de las ideologías». Aunque Gutiérrez reconoció que, en estos momentos políticos, la medida puede parecer «ingenua», hizo un llamamiento a la unidad. Lo cierto es que el río Tajo está herido de muerto y, en algunos momentos, como este verano, ha dejado, incluso de ser río, con muy poca agua por culpa de los trasvases, las hidroeléctricas y la contaminación. Piden que se implique la Confederación Hidrográfica del Tajo, que aún está pendiente de dar una solución a la rotura del azud de Santa Ana, que fue arrasado en parte por la dana de septiembre de 2023, y la grieta cada vez es mayor.

La primera propuesta de La Cava, aprobada en primavera, subrayaba la necesidad de que el Ayuntamiento de Toledo encabezara una línea de cooperación con el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El propósito era dar respuesta a los graves problemas de contaminación que sufre el Tajo, fruto de los vertidos urbanos e industriales en gran parte de la cuenca —especialmente en el área metropolitana de Madrid— y de la falta de caudal derivada tanto de la escasez de lluvias como de la gestión del trasvase Tajo-Segura.

El colectivo vecinal denunciaba entonces que la regulación de caudales en las cabeceras del río no siempre se ajusta a la legislación, lo que, unido a un volumen de vertidos superior al caudal circulante, impide el proceso natural de autodepuración. «Las aguas contaminadas no solo dañan el ecosistema, también suponen un riesgo para la salud humana, ya que los contaminantes pueden dispersarse en el aire que respiramos en Toledo», advertían en su escrito.

Ahora, con esta segunda propuesta, la asociación plantea que el Ayuntamiento dé un paso más y constituya un grupo de trabajo técnico y ciudadano, al amparo del reglamento de los Consejos de Participación. En él deberían estar representados todos los grupos políticos municipales, las instituciones con competencias en la gestión del río y colectivos vecinales. Su principal misión sería la redacción conjunta de un documento de consenso que defienda los intereses de Toledo, «sin carácter recriminatorio y por encima de cualquier otro interés», frente a la contaminación del Tajo.

Ese documento se elevaría posteriormente a la Confederación Hidrográfica del Tajo y a las demás instituciones competentes, solicitando el cumplimiento de la normativa en materia de aguas, la revisión del volumen de vertidos contaminantes, el control de los vertidos ilegales y el refuerzo de los sistemas de depuración, especialmente en Madrid, que concentra más del 80% de la población de la cuenca.

La Asociación 'La Cava' recuerda que, según el reglamento, los grupos de trabajo pueden constituirse dentro de los Consejos de Participación Ciudadana para estudiar asuntos de especial interés, con la posibilidad de incorporar a vecinos y colectivos directamente afectados. En este sentido, consideran que la contaminación del Tajo es un problema que no entiende de fronteras ni competencias, y que requiere voluntad política y compromiso institucional. Con esta doble propuesta, los vecinos de 'La Cava' insisten en la urgencia de actuar de manera conjunta y coordinada. «El río Tajo y el medioambiente no tienen límites ni fronteras, y por lo tanto creemos que tampoco deben existir límites en la colaboración entre instituciones administrativas para la consecución de un fin común», señalan.

'Guerras políticas'

La propuesta recibió el apoyo del concejal del río Tajo y presidente del Consejo, Rubén Lozano y fue respaldada por el resto de grupos, aunque el portavoz de IU-Podemos, Txema Fernández, se mostró más escéptico ya que ve «incompatible» llegar a acuerdos con partidos, como Vox, que «no quiere acabar con el trasvase». «Estamos en las antípodas», dijo.

Desde Vox, su portavoz Juan Marín lamentó que estas palabras de Fernández y aclaró que su grupo también desea un «río limpio» y apostó por un Plan Hidrológico Nacional que venga a solucionar el problema del agua en Toledo. Y mientras tanto el concejal del río Tajo 'vendía' los logros de su gobierno, como la eliminación de puntos contaminantes o la obra de la depuradora del Polígono. El debate no auguró un buen comienzo para la puesta en marcha del grupo del Tajo. Si no se dejan atrás las guerras políticas, será difícil que llegue algo de esperanza para el río.