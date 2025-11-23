Suscribete a
La Catedral de Toledo deslumbra con la última Batalla de Órganos del Festival El Greco dedicada a sus campanas históricas

Uno de los momentos más celebrados por el público fue la recreación sonora de la leyenda de la rotura de la campana gorda, una interpretación de gran fuerza dramática que arrancó un aplauso unánime de los asistentes

Baptiste-Florian Marle-Ouvrard fue uno de los organistas del concierto de anoche en la Catedral de Toledo
F.F.

Toledo

La Catedral Primada volvió a convertirse la noche del sábado en uno de los escenarios musicales más singulares del país con la celebración de la última Batalla de Órganos del Festival El Greco en Toledo. El templo acogió una velada excepcional en la ... que los grandes instrumentos históricos dialogaron entre sí bajo las manos de Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, Samuel Liégeon, Marc Pinardel y Juan José Montero, en un programa íntegramente inspirado en las campanas catedralicias. El público respondió con un lleno absoluto y largas ovaciones.

