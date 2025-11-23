La Catedral de Toledo deslumbra con la última Batalla de Órganos del Festival El Greco dedicada a sus campanas históricas

La Catedral Primada volvió a convertirse la noche del sábado en uno de los escenarios musicales más singulares del país con la celebración de la última Batalla de Órganos del Festival El Greco en Toledo. El templo acogió una velada excepcional en la ... que los grandes instrumentos históricos dialogaron entre sí bajo las manos de Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, Samuel Liégeon, Marc Pinardel y Juan José Montero, en un programa íntegramente inspirado en las campanas catedralicias. El público respondió con un lleno absoluto y largas ovaciones.

Desde el inicio, el ambiente estuvo marcado por la habitual penumbra litúrgica del templo y por la poderosa acústica de sus naves. Los organistas, distribuidos entre siete órganos históricos -cuatro grandes y tres realejos-, abrieron la sesión con un recorrido por compositores como Michel Corrette, Juan Bautista Cabanilles, Bach y Haendel, obras interpretadas precisamente en los realejos construidos cuando los dos últimos aún vivían.

El carácter único del concierto se acentuó con una serie de improvisaciones concebidas para la ocasión, tanto en formato solista como a cuatro órganos. Entre ellas destacó la pieza inspirada en la campana 'Calderona', fundida en 1479 por iniciativa del canónigo obrero Fernán Sánchez Calderón. También resonaron evocaciones de los campanarios de París -ciudad de procedencia de la mayoría de los intérpretes- y otra improvisación en la que se incorporaron los carillones del coro, datados a finales del siglo XV y dedicados a Isabel la Católica.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, saluda a Rafael Canogar, en presencia de Jesús Sainz, vicepresidente de 'Puy du Fou' España antes del inicio de la última batalla de órganos de esta temporada

Uno de los momentos más celebrados por el público fue la recreación sonora de la leyenda de la rotura de la campana gorda, una interpretación de gran fuerza dramática que arrancó un aplauso unánime de los asistentes.

El concierto, al que asistió el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, cerró con éxito la programación musical del ciclo 2025, un proyecto que ha contado con la colaboración de la Junta, la Diputación de Toledo, el Ayuntamiento y la Real Fundación de Toledo, así como con la implicación decisiva de la Catedral Primada, pieza fundamental para la celebración de este festival. La iluminación, dirigida por el canónigo obrero Javier Hernández de Pinto, fue uno de los elementos más destacados de la noche.

Con esta Batalla de Órganos concluye un ciclo que, además de ofrecer música de altísimo nivel, ha permitido disfrutar un año más el extraordinario patrimonio instrumental de la Catedral. Y deja al público a la espera —y con ganas— de las grandes citas que llegarán con motivo del VIII centenario de la Primada, que se celebrará en 2026.