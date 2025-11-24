Castilla-La Mancha renovará este martes el abono transporte con Madrid que beneficia a 35.000 personas

Este martes, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará la renovación del convenio de abono transporte con la Comunidad de Madrid, un acuerdo que conlleva una inversión de casi 40 millones de euros para los próximos cuatro años. La medida beneficiará a ... alrededor de 35.000 personas de 105 municipios de la región, siendo los principales beneficiarios los jóvenes que se desplazan diariamente entre ambos territorios. Así lo ha anunciado este lunes el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante la inauguración de la ampliación de la sección del Colegio Rural Agrupado (CRA) 'Tierras de Viriato'.

En sus declaraciones, García-Page ha destacado la relevancia de este acuerdo, subrayando que más de 20.000 personas de Madrid residen en Castilla-La Mancha, en su mayoría debido a la imposibilidad de acceder a la vivienda en la capital. «Nosotros por eso mantenemos las mejores relaciones posibles con todas las regiones vecinas», ha afirmado el presidente, quien también ha subrayado la importancia de las relaciones de cooperación entre autonomías.

García-Page ha explicado que el convenio no solo asegura la continuidad de un servicio esencial, sino que también abre la puerta a futuras ampliaciones, especialmente en la zona de Talavera, si bien esta expansión depende en gran medida de la Comunidad de Madrid. «Los grandes servicios públicos tienen mucho que ver con el transporte, y también con la consolidación de la educación», ha afirmado el presidente, insistiendo en que las autonomías no deben competir entre sí, sino colaborar para garantizar una igualdad de servicios y oportunidades para todos los ciudadanos.

La renovación del convenio, que facilita el acceso al transporte público entre ambas comunidades, forma parte de una serie de esfuerzos para fortalecer la conectividad regional, mejorando la calidad de vida de los habitantes de Castilla-La Mancha y favoreciendo su integración social y económica con la capital y sus alrededores.