Castilla-La Mancha renovará este martes el abono transporte con Madrid que beneficia a 35.000 personas

ABC
Valle Sánchez

TOLEDO

Este martes, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará la renovación del convenio de abono transporte con la Comunidad de Madrid, un acuerdo que conlleva una inversión de casi 40 millones de euros para los próximos cuatro años. La medida beneficiará a ... alrededor de 35.000 personas de 105 municipios de la región, siendo los principales beneficiarios los jóvenes que se desplazan diariamente entre ambos territorios. Así lo ha anunciado este lunes el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante la inauguración de la ampliación de la sección del Colegio Rural Agrupado (CRA) 'Tierras de Viriato'.

