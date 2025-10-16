Castilla-La Mancha reducirá las horas lectivas de los docentes de Secundaria

El presidente de Castilla-La Mancha ha anunciado durante el Debate sobre el Estado de la Región un paquete de medidas en materia educativa que se pondrán en marcha en 2026, con el objetivo de mejorar la calidad del sistema educativo, reforzar ... la equidad y modernizar las infraestructuras escolares. El jefe del Ejecutivo regional ha avanzado que el próximo año habrá 20 grandes actuaciones en marcha, entre nuevas construcciones y ampliaciones de centros educativos, con una inversión total de 90 millones de euros. «Seguimos apostando por una educación pública moderna, inclusiva y de calidad, con recursos suficientes para atender las necesidades del alumnado y del profesorado», ha señalado.

Entre las medidas más destacadas, el presidente ha recordado que este curso ha comenzado la bajada de la ratio a 22 alumnos por aula en 1º de Primaria, un proceso que se extenderá progresivamente hasta 2030 para abarcar toda la etapa de Educación Primaria. El objetivo, ha dicho, es mejorar la atención individualizada y la calidad del aprendizaje.

📘 Ampliamos las prestaciones del Banco de Libros para incluir materiales de elaboración propia en 1.º y 2.º de Primaria. Comenzamos en 2026.



Una medida que alivia el gasto familiar y fomenta la igualdad de oportunidades.#DebateCLM2025 pic.twitter.com/iW8HDUyPSB — Gobierno de Castilla-La Mancha (@gobjccm) October 16, 2025

Asimismo, ha anunciado que en el curso 2026-2027 se reducirá la jornada lectiva del profesorado de Secundaria a 18 horas, tras haber aplicado este año la reducción a 23 horas en Primaria. Con esta medida, el Gobierno regional pretende mejorar las condiciones laborales del profesorado y avanzar en la excelencia educativa.

El Ejecutivo autonómico también reforzará las competencias matemática y lectora del alumnado con una inversión de 26 millones de euros durante el curso 2025/2026, dentro de una estrategia que busca consolidar los aprendizajes clave desde las primeras etapas. “Es palpable se necesitan en matemáticas y lengua. Esto es algo que pasa en toda España, que pasa en buena parte del mundo, pero particularmente con las nuevas realidades, las nuevas tecnologías para en España también. Tenemos, ni más ni menos que récord, 1.300 docentes para matemáticas y para lengua. Y claro que se están consiguiendo avances y mejoras sin duda ninguna. Estamos hablando, ni más ni menos, que de ocho millones más que hemos tenido en el último curso y que ampliaremos para el año 2026”, ha dicho.

La próxima semana se presentará además la Estrategia Regional de Educación Inclusiva, elaborada y consensuada con todos los agentes del ámbito educativo, que garantizará «el derecho de todo el alumnado a una educación inclusiva, equitativa y de calidad».

En el ámbito de la Formación Profesional, Castilla-La Mancha se consolida, según sus datos, entre las seis comunidades con más Centros de Excelencia en FP del país. Este curso, la Junta invertirá 2,5 millones de euros para reforzar esta red, impulsando la calidad y la innovación en la FP regional.

El presidente también ha anunciado la ampliación de las prestaciones del Banco de Libros, que incluirá materiales de elaboración propia en 1º y 2º de Primaria, una medida que «aliviará el gasto de las familias y fomentará la igualdad de oportunidades».

Por último, se ha referido al plan de expansión de las escuelas infantiles, con la apertura de 63 nuevos centros este curso que incorporarán a 1.000 niños y niñas más en la etapa de 0 a 3 años. En el curso 2026/2027 se alcanzará la tercera fase del programa, llegando a 313 entidades locales y más de 14.000 menores beneficiados.

Nuevas inversiones

García-Page ha dicho que vamos a seguir apostando, haciéndolo además poniendo dinero para pequeñas inversiones en los centros, y también incluyendo a los de bachillerato. "Y en 2026 tenemos 20 grandes actuaciones: Conservatorio Superior de Albacete, Gimnasio en Almansa, Conservatorio de Almansa, talleres de FP en Alcázar de San Juan, segunda fase del Colegio de Chillarón, reforma integral del Centro de Villarta, ampliación en Marchamalo, nuevo Colegio en Cedillo del Condado, nuevo centro en Cardiel, reforma integral de Sotomayor en Manzanares, nuevo instituto en Ocaña, nuevo instituto en Illescas, también el centro de educación especial en Illescas, la ampliación del instituto en Cabanillas, nuevo colegio en Pedroñeras, nuevo centro infantil y primaria en Olías del Rey y ampliación del colegio en Velada, y también, si nos ayudan, el nuevo centro en Santa Cruz del Retamar”, ha dicho.