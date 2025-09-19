Castilla-La Mancha lanza 'Horizonte Empleo' con 4,9 millones para jóvenes y mayores de 45

Suscribete a
Patricia Franco, durante el acto de conmemoración de los 25 años de los planes de empleo de Cruz Roja
Patricia Franco, durante el acto de conmemoración de los 25 años de los planes de empleo de Cruz Roja ABC
Valle Sánchez

Valle Sánchez

TOLEDO

El Gobierno de Castilla-La Mancha está ultimando la primera convocatoria del programa 'Horizonte Empleo', que destinará 4,9 millones de euros para mejorar la empleabilidad de jóvenes menores de 30 años y personas mayores de 45 años en la región. El programa ofrecerá experiencia laboral en empresas, entidades locales y entidades sin ánimo de lucro.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha hecho este anunció en el acto de celebración del 25 Aniversario de los Planes de Empleo de Cruz Roja en Castilla-La Mancha. Franco ha destacado el impacto del programa y la acción de Cruz Roja en la sociedad de la región, y agradeció su compromiso y trabajo por mejorar la vida de las personas.

El Gobierno de Castilla-La Mancha contribuirá con 2,4 millones de euros a apoyar los proyectos de 13 entidades sociales, incluida Cruz Roja, a través del Fondo Social Europeo +. La consejera ha adelantado que Cruz Roja puede participar en el programa 'Horizonte Empleo' y seguir trabajando de manera conjunta para mejorar la inserción laboral de personas con dificultades.

