Castilla-La Mancha lanza 'Horizonte Empleo' con 4,9 millones para jóvenes y mayores de 45

Patricia Franco, durante el acto de conmemoración de los 25 años de los planes de empleo de Cruz Roja

El Gobierno de Castilla-La Mancha está ultimando la primera convocatoria del programa 'Horizonte Empleo', que destinará 4,9 millones de euros para mejorar la empleabilidad de jóvenes menores de 30 años y personas mayores de 45 años en la región. El programa ofrecerá experiencia laboral en empresas, entidades locales y entidades sin ánimo de lucro.

Noticia Relacionada Page anuncia 'Castilla-La Mancha, horizonte 2030', que movilizará 13 mil millones de euros en promoción económica y empleo Valle Sánchez El presidente regional ha presentado en Toledo el Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral, un organismo que nace desde el consenso con los sindicatos y la patronal para luchar contra la lacra de los accidentes laborales

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha hecho este anunció en el acto de celebración del 25 Aniversario de los Planes de Empleo de Cruz Roja en Castilla-La Mancha. Franco ha destacado el impacto del programa y la acción de Cruz Roja en la sociedad de la región, y agradeció su compromiso y trabajo por mejorar la vida de las personas.

El Gobierno de Castilla-La Mancha contribuirá con 2,4 millones de euros a apoyar los proyectos de 13 entidades sociales, incluida Cruz Roja, a través del Fondo Social Europeo +. La consejera ha adelantado que Cruz Roja puede participar en el programa 'Horizonte Empleo' y seguir trabajando de manera conjunta para mejorar la inserción laboral de personas con dificultades.