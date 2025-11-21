Castilla-La Mancha y la Guardia Civil colaboran en la mejora de la seguridad en el transporte de mercancías

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Guardia Civil de Tráfico colaboran en el transporte de mercancías, en condiciones de máxima seguridad, por las carreteras de la región, por donde circulan más del 95% de las mercancías del país.

Así lo ha ... explicado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que este viernes ha entregado al jefe provincial de Tráfico de Toledo, Francisco Javier Caparrini, 16 alfombrillas que permite a la Guardia Civil de Tráfico hacer el pesaje de las mercancías en cualquier punto, sin necesidad de ir a ningún tipo de báscula, para que se cumplan las normas de seguridad vial.

«Todas las asociaciones de empresas de transporte de la región nos han transmitido la altísima valoración que hacen del servicio y lejos de sentirse perseguidos, se sienten protegidos ante quienes pretenden llevar un pesaje superior al que está permitido», ha detallado el consejero de Fomento.

Noticia Relacionada Autobuses y camiones, en el punto de mira de la DGT desde este lunes en la provincia de Toledo ABC Los ayuntamientos de Añover de Tajo y Villafranca de los Caballeros ya han comunicado su participación en esta campaña de la Dirección General de Tráfico

Hernando ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha lleva una década colaborando en estos trabajos con la Guardia Civil de Tráfico con el fin de proteger a la ciudadanía y al sector de mercancías, para que siga siendo lo más competitivo posible en Europa y que lo haga en condiciones de calidad y de seguridad. Además ha asegurado que «siempre estamos volcados para que haya cada vez más profesionales en el sector del transporte, ya vamos por la sexta convocatoria de CAP este año, formando a miles de personas todos los años con exámenes muy rigurosos y exigentes».

El Gobierno regional ya entregó en 2017 dos equipos móviles a la Guardia Civil, dos más en 2021 y la entrega de 16 alfombrillas móviles completa esas herramientas.

Mercancías seguras

Por otro lado, Caprarrini ha destacado la colaboración institucional que mantienen con la Consejería de Fomento y ha recordado que hace años recibieron cinco furgonetas para toda Castilla- La Mancha, «el material básico que utilizamos para controlar el transporte en carretera y comprobar si los camioneros cumplen y llevan una carga adecuada al vehículo que utilizan».

La seguridad vial tiene muchos componentes, ha dicho el jefe provincial de Tráfico, pero uno fundamental es el transporte pesado de mercancías en camiones, y ha anunciado la puesta en marcha la próxima semana de una campaña de control de furgonetas, «que es otro otro tipo de vehículo peculiar, pero que cada vez abunda más y prolifera de modo importante en nuestras carreteras».

En el acto de la Consejería de Fomento han estado también la directora general de de Trasportes y Movilidad, Lucía Balmaseda; el teniente coronel jefe interino de Operaciones del Sector de Tráfico de Castilla-La Mancha, Domingo Bonilla; y el delegado de Fomento en Toledo, Jorge Moreno.