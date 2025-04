Castilla-La Mancha apoya «con reticencia» el Plan de Salud Mental, a la espera de lo que presente la ministra de Sanidad

La ciudad de Toledo acoge este viernes, por segunda vez en tres años, el Consejo Interterritorial de Sanidad, donde el Ministerio y las comunidades autónomas están buscando una solución a determinadas cuestiones que afectan al común del Estado español por lo que este ámbito se refiere, con el Plan de Salud Mental como principal escollo entre el Gobierno central y las regiones gobernadas por el Partido Popular, algo que ya quedó patente en la anterior reunión.

Un plan que incluso desde Castilla-La Mancha, comunidad gobernada por el PSOE y que ejerce como anfitrión, su consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, esperan expectantes: «Habrá que ver si esta vez ya se aprueba o no se aprueba, dependiendo de lo que la ministra -Mónica García- presente«.

«Nosotros lo apoyamos con cierta reticencia, porque ya comentamos en el anterior consejo y lo hicimos saber a la ministra, que debe tener la participación de todos los profesionales que tienen que intervenir», ha manifestado Fernández Sanz, quien cree que es determinante una serie de cuestiones dentro del borrador inicial: la formación de profesionales, el número de profesionales, el abordaje del bienestar emocional dentro de la salud mental y el desarrollo de especialidades nuevas como la psicología de la adolescencia y de la infancia.

A priori, según ha señalado el consejero, Castilla-La Mancha estaría a favor del 100% de plazas para el Plan de Salud Mental. «Nosotros ya fuimos la primera comunidad que pusimos en marcha la especialidad de psiquiatría para la infancia y la adolescencia. Y en psicología, estamos dispuestos también a abordarlo, si así lo dice el plan y están de acuerdo los profesionales».

En cuanto a la prescripción de lo medicamentos para salud mental, que fue uno de los motivos anteriores por los que se discutió precisamente con las sociedades científicas, Fernández Sanz considera que «el nombre no está muy bien elegido». «Yo creo que todos, el Consejo Interterritorial de Sanidad, profesionales e incluso la sociedad, están de acuerdo que el abuso de la toma de medicamentos que tienen que ver con la salud mental no está haciendo ningún bien. Y el abordaje tiene que ser a través de mecanismos consensuados», ha afirmado.

«En este momento estamos intentando potenciar nuestro gran sistema nacional de salud y tratar temas de toda índole», ha explicado antes del encuentro el consejero castellanomanchego. Así, ha adelantado que, durante la reunión del consejo, se van a tratar asimismo otros temas normativos y funcionales, como el borrador de la esclerosis múltiple y el abordaje de esta patología dentro de las enfermedades neurodegenerativas o se va a montar un grupo de trabajo para continuar mejorando la reserva estratégica de cara a enfermedades emergentes.

En este sentido, Fernández Sanz espera el consenso sobre el modelo sanitario o el modelo de certificación médica que tiene que tener el olvido oncológico, bajo la tutela en la actualidad de un real decreto. «Es importante para las personas que han sufrido cáncer que a los cinco años, si no han tenido una recaída y ya no están en tratamiento, no tengamos por qué hablar de ellos como afectadas, porque esto hace poco equitativo el trato de unas personas con respecto a otras en seguros y en otro tipo de cosas», concluido.