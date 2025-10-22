Suscribete a
Castilla-La Mancha anuncia más de 8,2 millones en programas de autonomía personal tras dispararse la lista de espera de dependencia

El Gobierno regional ha anunciado una nueva convocatoria de ayudas para el ejercicio 2026

Castilla-La Mancha dispara su lista de espera en dependencia

Esther Padilla, consejera Portavoz del Gobierno regional
Esther Padilla, consejera Portavoz del Gobierno regional ABC
Valle Sánchez

Valle Sánchez

TOLEDO

Solo unos días después de conocerse que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma donde más ha crecido la lista de espera para recibir prestaciones por dependencia en lo que va de año, el Gobierno regional ha anunciado una nueva convocatoria de ayudas para el ... ejercicio 2026. Según el Informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la región registra un aumento del 58% en el número de personas pendientes de recibir ayuda, el mayor incremento porcentual del país.

