Castilla-La Mancha anuncia más de 8,2 millones en programas de autonomía personal tras dispararse la lista de espera de dependencia

Solo unos días después de conocerse que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma donde más ha crecido la lista de espera para recibir prestaciones por dependencia en lo que va de año, el Gobierno regional ha anunciado una nueva convocatoria de ayudas para el ... ejercicio 2026. Según el Informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la región registra un aumento del 58% en el número de personas pendientes de recibir ayuda, el mayor incremento porcentual del país.

En este contexto, el Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de programas de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia, con una dotación superior a 8,2 millones de euros.

La consejera portavoz, Esther Padilla, ha destacado este miércoles que la inversión «supone un incremento de casi un 13% respecto al ejercicio anterior, prácticamente un millón de euros más», y permitirá «ampliar la atención, mejorar las condiciones de los proyectos y dar continuidad a los programas que ya se están desarrollando en toda la región».

Dos líneas de actuación

La convocatoria incluye dos grandes líneas. La primera, dotada con 7,4 millones de euros, corresponde al Servicio de Promoción de la Autonomía Personal (SEPAP-MejoraT), un programa público y gratuito dirigido especialmente a personas con dependencia de grado I o II.

Este servicio ofrece fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, estimulación cognitiva, atención psicológica y orientación en hábitos saludables, con el objetivo de mantener o recuperar capacidades físicas, cognitivas y emocionales.

Desde su creación en 2016, el SEPAP ha multiplicado por más de cinco veces su financiación, lo que —según Padilla— «ha permitido consolidarlo como un modelo de innovación social y gestión eficiente, reconocido a nivel nacional por su cercanía y enfoque humano». «Ojalá se pueda extrapolar a otras comunidades autónomas», ha señalado la portavoz.

La segunda línea, dotada con 876.000 euros, se destina a programas de prevención dirigidos a personas mayores o con enfermedades neurodegenerativas. Estos proyectos, ha explicado Padilla, buscan mejorar la calidad de vida y evitar el agravamiento de la dependencia. «Anticiparse a la dependencia es tan importante como atenderla», ha subrayado.

Más beneficiarios y empleo

En total, más de 8.000 personas se beneficiarán de esta nueva convocatoria, que creará 650 nuevas plazas y permitirá un incremento del 5% en los gastos de personal de los proyectos, fruto del diálogo social con las entidades colaboradoras.

«No solo va en beneficio de las personas dependientes o potencialmente dependientes, sino también de sus profesionales», ha afirmado Padilla, quien ha resaltado que la medida generará alrededor de 500 empleos y llegará a más de 380 municipios.

La portavoz ha incidido en que la convocatoria dará continuidad a los proyectos en marcha y permitirá poner en marcha nuevas iniciativas para seguir ampliando la red de atención en Castilla-La Mancha.

«Es fundamental garantizar que las personas sigan siendo atendidas y que el sistema continúe creciendo», ha concluido.