Castilla-La Mancha refuerza la inclusión «con un 38,2 % de empleabilidad entre personas con discapacidad»

La XLIV Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama) se ha convertido este viernes en escenario del compromiso del Gobierno regional con la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad, según ha destacado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano.

Durante ... su visita a la feria, García Torijano ha subrayado que la capacitación personalizada y la autonomía personal son los pilares de un modelo que permite a las personas con discapacidad acceder al empleo ordinario, participar activamente en la sociedad y desarrollar su proyecto de vida de manera independiente.

«Estamos en un momento de crecimiento en la empleabilidad de las personas con discapacidad», afirmó la consejera, que recordó que Castilla-La Mancha se sitúa por encima de la media nacional, con un 38,2 % de personas con discapacidad integradas en el mundo laboral.

Para reforzar estas políticas, el Ejecutivo autonómico, según la consejera, destinará más de 71,1 millones de euros en 2026 a la atención a la discapacidad, manteniendo y ampliando la inversión actual de 19 millones destinada a Centros Ocupacionales y Servicios de Capacitación, con el objetivo de garantizar su estabilidad y consolidar la red de recursos de inclusión sociolaboral.

En la última década, «Castilla-La Mancha ha pasado de no contar con ningún Servicio de Capacitación a disponer de 29 repartidos por toda la región, junto a una red de 64 Centros Ocupacionales que atienden a cerca de 2.500 personas. Este modelo combina experiencia, innovación y cercanía, y se apoya en la colaboración permanente con el Tercer Sector», explicó García Torijano.

Farcama, escaparate de innovación social

La consejera destacó que Farcama no solo muestra la artesanía de la región, sino que se ha convertido en un escaparate de innovación social, donde creatividad, formación y economía inclusiva generan empleo y fomentan la autonomía personal.

García Torijano puso en valor la labor de entidades sociales presentes en la feria, como Apanas, Plena Inclusión, Apace, Down Toledo, Valenzana o el Centro Ocupacional de Torrijos, que «demuestran que Castilla-La Mancha es un referente nacional e internacional en capacitación, empleo y vida independiente».

La consejera concluyó afirmando que Farcama refleja «lo mejor de nuestra sociedad: una Castilla-La Mancha que une tradición y compromiso social para construir un futuro más justo, más igualitario y con más oportunidades para todos».