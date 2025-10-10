Suscribete a
Castilla-La Mancha refuerza la inclusión «con un 38,2 % de empleabilidad entre personas con discapacidad»

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha destacado en Farcama no solo muestra artesanía: «Se ha convertido en un escaparate de innovación social, donde creatividad, formación y economía inclusiva generan empleo y fomentan la autonomía personal»

Farcama, en el Paseo de Recaredo de Toledo, supera el ecuador con éxito de público y ventas

La consejera Bárbara García Torijano, durante su visita a Farcama, en Toledo, este viernes
Valle Sánchez

TOLEDO

La XLIV Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama) se ha convertido este viernes en escenario del compromiso del Gobierno regional con la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad, según ha destacado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano.

Durante ... su visita a la feria, García Torijano ha subrayado que la capacitación personalizada y la autonomía personal son los pilares de un modelo que permite a las personas con discapacidad acceder al empleo ordinario, participar activamente en la sociedad y desarrollar su proyecto de vida de manera independiente.

