El Casco de Toledo se pone hasta la «bola» con miles de personas disfrutando del recorrido navideño

Las calles del Casco histórico de Toledo se han abarrotado en la tarde de este sábado 6 de diciembre, Día de la Constitución, en el primer día festivo del puente, con miles de personas recorriendo las arterias principales de la zona antigua de la ciudad ... para disfrutar de las luces de Navidad.

Como ya se anunció en la presentación de la programación navideña de la capital regional, los autobuses urbanos han dejado de subir a Zocodover a las 18:00 horas, ante la gran marabunta de personas que estaban por la Plaza, para establecerse en las dársenas de los remontes de Safont.

Igualmente, muchas personas han optado por utilizar vehículo propio para acercarse al centro y, después, subir por los remontes mecánicos, llenando los parkings del Corralillo de San Miguel, Aquisgrán y Paseo de la Rosa.

No obstante, los residentes en las zonas afectadas han podido acceder sin problema y para aquellos que contasen con la autorización para el paso por el Túnel de Sindicatos, Capuchinos o clientes de hoteles y del garaje Alcázar, se les ha autorizado el paso por las calles Cervantes, Unión y Paz para llegar hasta la cuesta de Carlos V.

Ya en el mismo Casco, con el objetivo de mejorar la circulación en las zonas de mayor volumen de público, la Policía Local ha considerado oportuno sobre las 18:30 horas activar el dispositivo especial de sentido único en el eje comercial del Casco.

De este modo, los vecinos que querían ir desde la Plaza del Ayuntamiento a Zocodover, han tenido que ir por la calle Hombre de Palo, las Cordonerías y Toledo de Ohio. Mientras, el recorrido opuesto ha comprendido las calles del Comercio, Chapinería y Sixto Ramón Parro.

Gracias a este dispositivo, la gente ha podido disfrutar y aprovechar para comprar la Lotería de Navidad, con grandes colas en las administraciones centrales, y también comida, como churros y castañas.

Intento de protesta contra el colapso en el Casco

En el marco de la celebración navideña y la llegada de miles de turistas a la capital regional, algunos vecinos del Casco histórico de Toledo han querido llevar a cabo este sábado una nueva protesta contra el colapso que vive su barrio en estas fechas, aunque en esta ocasión ha sido en vano.

Según han informado los pocos vecinos que han acudido con los carros de la compra, no estaban autorizados para hacer la protesta. «La solicitamos ayer viernes de urgencia, con 24 horas de antelación, pero nos la han rechazado», ha explicado una vecina. Además, a pesar de ser cerca de 10 personas, la Policía Nacional les ha ordenado disolver la «quedada» porque, afirman, «suponíamos un peligro estar ahí paradas» ante la afluencia de turistas.

Con todo, han informado de que ya han solicitado la autorización para una nueva protesta el sábado que viene, pero «aún no sabemos si la aceptarán».