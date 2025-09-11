«En la casa, rara era la semana que no había trifulcas y voces», afirman vecinos de Alberche del Caudillo (Toledo)

La Guardia Civil y el furgón de la funeraria irrumpían a última hora de la tarde del martes en Alberche del Caudillo tras una llamada de los Servicios Sociales. Tras contar con los permisos judiciales, los agentes entraron en la vivienda señalada y en el congelador encontraron un feto. La noticia ha conmocionado a los vecinos de este municipio de la provincia de Toledo a escasos kilómetros de Talavera de la Reina.

La voz de alarma a los Servicios Sociales la daba la abuela del hipotético bebé sin vida. Su hija, víctima de violencia machista, dio a luz y acto seguido metió el feto en el congelador. La abuela desconocía la fecha del parto y, por tanto, del acto por el que ahora la Guardia Civil investiga a su hija.

La familia es conocida en el pueblo en el que viven desde hace más de una década. Como explican los vecinos a ABC, los padres de la investigada trabajan en las instalaciones de un polígono industrial cercano al municipio, en las oficinas de una empresa que se dedica a los juegos de azar. «Llevan una vida bastante normal, eso sí, tienen poder adquisitivo, han ganado bien y viven bien», aseguran aún estremecidos con la noticia.

Sobre la investigada, en el municipio explican que es madre de varios hijos y que en los último meses «la hemos visto más bien poco. Uno de los hijos no estaba ya con ella porque se lo quitaron los servicios sociales», comentan, y es que en la casa familiar «rara era la semana que no había trifulca y voces».

Los vecinos se refieren así a la orden de alejamiento que el juez impuso a la última pareja de la investigada. La causa: violencia machista. «El chaval venía cuando le parecía, escondía el coche en una de las calles de atrás y se metía con ella en la casa, se seguían viendo y luego acababan como acababan», aseguran a este diario.

«Es una chica que lo ha tenido todo, ¿sabes?, porque en su casa no ha faltado nunca de nada, sus padres viven bien y ella no cogió un buen camino», comentan en relación a los supuestos problemas de la investigada con el consumo de estupefacientes.

Desde que la funeraria retiró el feto del congelador en la tarde-noche del martes, la investigada no ha salido de casa de sus padres, en la que vivía. Desde ahí, ayer por la mañana abrió la puerta a un equipo de periodistas de Tele 5 a quienes afirmó encontrarse bien. «Estoy mejor», dijo.

Investigación abierta

El Gobierno de Castilla-La Mancha estaba a la espera del nacimiento del bebé para poder actuar de «manera inmediata».

Así lo confirmaba ayer la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano. «Es un caso muy delicado, del que fuimos conocedores ayer -por el martes- por la tarde. Nos quedamos muy impactados. Conocimos que se había hallado el feto en el hogar dentro de un congelador y ahora estamos a disposición de lo que nos marque el juez para poder seguir trabajando», indicó.

García Torijano explicó a los medios que la familia está en intervención por parte de los Servicios Sociales. «Se estaba esperando a que ese bebé naciera para poder actuar de forma inmediata. Pero las circunstancias se han dado de otra manera. No ha acudido a un centro sanitario que es donde podríamos detectar el nacimiento del bebé y, por tanto, el desenlace ha sido el que ha sido», precisó.

Dicho esto, la titular regional de Bienestar Social confirmaba que la madre tiene otros cuatro hijos. «Los tres menores están con familia extensa, y otro bajo tutela de la Administración».