Carolina Tobella, directora del Museo del Greco: «Toledo no puede vivir de manera permanente de las leyendas»

Toledana, humanista y amante de la pintura, Carolina Tobella Arredondo asume la dirección del Museo del Greco con la ilusión de quien regresa a casa para cuidarla desde dentro. Formada en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha y especializada en ... pintura, Tobella ha desarrollado su trayectoria profesional en el ámbito museístico, sin dejar de lado su pasión por la música, disciplina en la que también se ha formado como pianista. Ahora, al frente de uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, afronta el reto de reforzar su vínculo con Toledo y de proyectar una nueva etapa para el museo, basada en la investigación, la colaboración institucional y la renovación del discurso expositivo.

—¿Qué significa para usted dirigir un museo con tanta carga simbólica e histórica como el del Greco?

—Pues para empezar significa una sorpresa enorme y luego una grandísima responsabilidad. Es un museo que he querido siempre muchísimo. Antes de ser conservadora venía a pasear los fines de semana por el jardín porque me encantaba y la verdad es que nunca me hubiera imaginado llegar a dirigirlo, sobre todo tan pronto.

—¿Cuáles serán las principales líneas estratégicas de su dirección al frente del museo?

—Quiero que sea un museo mucho más visible en Toledo. Me gustaría que fuera un museo en el que hubiera una programación seria centrada en el estudio de la pintura toledana y del Greco. De hecho, la gran exposición que vamos a inaugurar este próximo martes incide precisamente en eso.

—Habla de 'Maniera'.

—Eso es, una exposición que ya teníamos pensada, pero que ha salido un poco de manera repentina con mi nombramiento y con el apoyo, por supuesto, del Ministerio de Cultura. El público va a poder ver una exposición muy interesante que habla del manierismo anterior al Greco. Siempre hemos considerado al Greco como el exponente máximo del manierismo, pero realmente el manierismo iba introduciéndose poco a poco desde casi principios del siglo XVI.

—¿Qué prioridades se marca a corto y medio plazo en cuanto a conservación, investigación y difusión de la obra del Greco?

—A corto plazo sí me gustaría revisar la exposición permanente. Creo que hay que darle una vueltecita a la manera en la que se dicen las cosas. Revisar todos los textos, el recorrido expositivo, lo que tiene sentido, lo que tuvo sentido y lo que ya no lo tiene. Hay que repensar todo esto, es un trabajo enorme para un equipo pequeño como el que somos, pero tenemos una cosa buena, que somos gente joven con muchísimas ganas y muy comprometidos.

—En esa vuelta que quiere dar a la manera en la que se dicen las cosas, ¿qué puntos considera que ya no conectan en el discurso museístico actual?

—El discurso que presentamos hoy, si me permite la expresión, cojea de alguna manera porque se ha evolucionado, porque hay más estudios y más investigación. Tenemos que repensar todo y evaluarlo, es decir, primero hay que hacer un estudio de lo que está funcionando y de lo que no y por qué. Pero así, por decirle algo de manera más concreta, me parece muy interesante ahondar en la política de adquisiciones. Ver qué adquirimos y qué nos va a aportar a la colección.

—¿Qué papel cree que debe tener el Museo del Greco en la proyección cultural y turística de una ciudad como Toledo?

—Un papel muy visible. Me parece que tenemos que estar en todas partes y para eso, ¿qué propongo? Pues crear lazos y colaboraciones, le diría que de manera casi constante con el resto de instituciones museísticas y culturales de Toledo. Si todos trabajamos a la vez y todos tenemos un objetivo común para subrayar la importancia de la cultura en esta ciudad, creo que solo nos puede traer cosas buenas a todos.

«Siempre he reivindicado a Alberto Sánchez, a mí me encantaría traer su obra al Museo del Greco y darle su lugar, tenemos que relanzar su figura» Carolina Tobella Arredondo Directora del Museo del Greco

—Y en una ciudad donde la herencia patrimonial es tan rica, ¿cómo se puede equilibrar la preservación del legado histórico con la apuesta por el arte contemporáneo?

—Toledo tuvo un museo de arte contemporáneo y tenemos un pasado contemporáneo también muy importante. Siempre he reivindicado a Alberto Sánchez, a mí me encantaría traer a Alberto Sánchez al Museo del Greco y darle su lugar, tenemos que relanzar su figura y también su posición dentro de la Escuela de Vallecas y claro que sí que tiene cabida el arte contemporáneo, en nuestro caso en el Museo del Greco, porque es que además él fue inspiración para multitud de artistas contemporáneos. Hace dos o tres años aquí tuvimos dos Picassos y fue un éxito increíble. De hecho es que tenemos que trabajar en esa línea porque no se puede vivir permanentemente de la leyenda, por así decir. Hay que ir más allá y por supuesto contar con el arte contemporáneo y con todo lo que ha significado a largo de los siglos.

—En un momento en que se busca atraer nuevos públicos, ¿qué iniciativas prevé para acercar el museo a la sociedad?

—A mí me encantaría abrir las puertas sobre todo a los estudiantes universitarios para que encuentren en el museo un sitio al que acudir como punto de referencia para la investigación. Ya no solo porque van a estar en contacto con una obra muy importante en Toledo, que son veinte cuadros del Greco maravillosos. Parecen pocos cuando dices veinte, pero es que la colección de los cuadros del Greco solamente es equiparable a la del Museo del Prado de Madrid o a la del Metropolitan de Nueva York. Son veinte cuadros muy importantes que ilustran a la perfección casi toda la producción del Greco en retrato, en pintura religiosa y en paisaje. Una colección maravillosa. Somos un lugar donde uno se puede acercar a la pintura toledana. Entonces, vamos a ver si podemos avanzar también en esa línea, que los investigadores y los universitarios puedan venir aquí a consultar, por ejemplo, el fondo bibliográfico.

«Los 20 cuadros del Greco de este museo solamente son equiparables a la colección del Museo del Prado de Madrid o a la del Metropolitan de Nueva York» Carolina Tobella Arredondo Directora del Museo del Greco

—¿Ha pensado ya en cómo materializar esa propuestas con la Universidad?

—Vamos a realizar colaboraciones con la Facultad de Humanidades y será recíproco, ellos aquí, nosotros allí, eso me parece fundamental, que nos consideren como un centro al que acudir sin ningún tipo de problema y abiertos a todo.

—Dicen que siempre es más la obra que se custodia en los depósitos de un museo que la que se expone al público, ¿es también el caso del Museo del Greco?

—No es el caso. La colección de pintura visible es la gran parte de los fondos y los de más calidad. Nadie se está perdiendo un cuadro importantísimo porque esté en nuestros almacenes. En cualquier caso, siempre estamos abiertos a mostrar las obras en depósito a los investigadores porque nuestro deber es facilitar el acceso a esas otras obras.

—¿Sería posible una ampliación del museo para mostrar casi el 100 por cien de las obras?

—Sí que es verdad que hay otra parte de nuestras colecciones que nos gustaría hacer más visibles, todavía no sabemos de qué manera, estamos ahí encajando todas las novedades que están por venir, como digo, estudiar el discurso de la exposición permanente y todos estos cambios, que llegarán poco a poco. Decirle que aquí el espacio siempre ha sido un problema, pero estoy segura de que hay muchos proyectos por venir maravillosos que seguro que nos mejoran el museo en breve.

«Aquí el espacio siempre ha sido un problema, pero hay muchos proyectos por venir maravillosos que seguro que nos mejoran el museo en breve» Carolina Tobella Arredondo Directora del Museo del Greco

—¿Qué mensaje le gustaría que el visitante se llevara tras su paso por el museo bajo su dirección?

—Pues mire, quiero que la gente salga de aquí con una sonrisa y habiendo pasado un rato agradable y relajados, que se sorprendan con la obra del Greco y que disfruten de un entorno maravilloso. Este espacio es un oasis dentro de Toledo. Entonces, por mi parte, si se van con una sonrisa, recomendando a la gente visitarnos y con ganas ellos mismos de volver, pues fenomenal. Y deseo que los toledanos consideren el Museo del Greco su casa. Quiero que igual que miran lo que ponen en el cine, miren lo que se hace en el Museo del Greco y que vengan todas las veces que quieran. Las puertas están abiertas para todos ellos.