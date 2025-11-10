Suscribete a
ABC Premium

Carolina Tobella, directora del Museo del Greco: «Toledo no puede vivir de manera permanente de las leyendas»

La directora quiere que los toledanos sientan el Museo del Greco como su casa, para ello proyecta una etapa de diálogo entre patrimonio, arte y ciudad

Carolina Tobella, nueva directora del Museo del Greco de Toledo

Carolina Tobella es directora del Museo del Greco desde el mes de julio
Carolina Tobella es directora del Museo del Greco desde el mes de julio H. FRAILE

Javier Guayerbas

Toledo

Toledana, humanista y amante de la pintura, Carolina Tobella Arredondo asume la dirección del Museo del Greco con la ilusión de quien regresa a casa para cuidarla desde dentro. Formada en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha y especializada en ... pintura, Tobella ha desarrollado su trayectoria profesional en el ámbito museístico, sin dejar de lado su pasión por la música, disciplina en la que también se ha formado como pianista. Ahora, al frente de uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, afronta el reto de reforzar su vínculo con Toledo y de proyectar una nueva etapa para el museo, basada en la investigación, la colaboración institucional y la renovación del discurso expositivo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app