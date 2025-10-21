Carlos Velázquez transmite tranquilidad tras los últimos sucesos: «Toledo es una ciudad segura»

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha querido lanzar este lunes un mensaje de tranquilidad a los toledanos tras los recientes sucesos ocurridos en la ciudad, subrayando que «Toledo es una ciudad tranquila y segura» y que los incidentes de los últimos días ... son «hechos excepcionales».

Velázquez se refería así al asalto registrado la semana pasada en la tienda MediaMarkt del parque comercial La Abadía, donde cinco personas encapuchadas y armadas con pistolas simuladas irrumpieron en el establecimiento poco después de las once de la mañana. Los atracadores redujeron y agredieron al vigilante de seguridad, que sufrió lesiones leves. El suceso se produjo cuando la tienda ya estaba abierta al público, generando gran alarma entre los presentes.

Noticia Relacionada Los atracadores del MediaMarkt abandonaron los vehículos en un descampado de Yuncler Mercedes Vega La investigación de la brigada de la Policía Judicial de Toledo está «enfocada» y se espera dar «en un tiempo prudencial» con los autores del robo

El regidor también recordó el intento de robo en una joyería del barrio de Santa Teresa, ocurrido en las mismas fechas, dos hechos que, según destacó, «no son habituales en una ciudad como Toledo».

«La semana pasada ocurrieron circunstancias a las que no estamos acostumbrados, tanto el robo de la joyería de Santa Teresa como, sobre todo, el de La Abadía. Son situaciones completamente excepcionales», afirmó Velázquez.

El alcalde explicó que, desde entonces, ha mantenido distintas reuniones con responsables de la Policía Local y de la Policía Nacional, destacando la colaboración estrecha y la perfecta coordinación entre ambos cuerpos.

«Vivimos en una ciudad tranquila, los datos lo demuestran, pero no es menos cierto que tenemos que seguir trabajando en coordinación», apuntó.

Velázquez puso como ejemplo la respuesta coordinada que se produjo durante el apagón que afectó a la ciudad hace unos meses, cuando se estableció un dispositivo conjunto entre Policía Local, Policía Nacional y Protección Civil.

«Son cuestiones excepcionales, pero la policía está muy encima, tanto la Local como la Nacional», insistió el alcalde.

Con este mensaje, Carlos Velázquez ha querido reafirmar la confianza en la seguridad de la ciudad y en el trabajo que realizan las fuerzas de seguridad para prevenir y actuar ante cualquier eventualidad.