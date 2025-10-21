Suscribete a
Carlos Velázquez transmite tranquilidad tras los últimos sucesos: «Toledo es una ciudad segura»

El alcalde afirma que tanto el intento de robo de la joyería de Santa Teresa como, sobre todo, el incidente de MediaMarkt han sido «situaciones completamente excepcionales»

Cinco atracadores asaltan con violencia el MediaMarkt del centro comercial Abadía (Toledo) y dejan herido al vigilante

Carlos Velázquez, alcalde de Toledo
Carlos Velázquez, alcalde de Toledo ABC
Valle Sánchez

TOLEDO

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha querido lanzar este lunes un mensaje de tranquilidad a los toledanos tras los recientes sucesos ocurridos en la ciudad, subrayando que «Toledo es una ciudad tranquila y segura» y que los incidentes de los últimos días ... son «hechos excepcionales».

