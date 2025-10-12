Cada 12 de octubre, los españoles celebramos el Día de la Fiesta Nacional, y el Día de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, por lo que quiero trasladar mi más sincera felicitación a toda la benemérita, que salvaguarda nuestros derechos y ... libertades.

Una fecha que nos une, que trasciende territorios, ideologías y generaciones. Es el día en que recordamos que somos parte de una misma historia común, de una nación que ha contribuido como pocas al progreso, la cultura y la convivencia entre los pueblos.

España es un país de una profunda identidad compartida desde el descubrimiento de América a las Cortes de Cádiz. Una nación que ha sabido sobreponerse a las dificultades y mirar siempre hacia adelante con esperanza.

El 12 de octubre no es solo una conmemoración histórica; es también una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con lo que nos une. Pero, sobre todo, es el día en que mostramos nuestro respeto y gratitud a quienes defienden nuestra libertad y nuestra seguridad, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En Toledo, ciudad de las tres culturas, de puentes, de encuentro y de historia, sabemos bien lo que significa la unidad en la diversidad. Aquí convivieron culturas y se forjó buena parte de lo que hoy somos como nación. Queremos que la ciudad sea no solo un destino, sino un referente de convivencia entre quienes nos visitan y quienes vivimos en la ciudad, sobre todo en nuestro Casco Histórico, Patrimonio de la Humanidad.

Por eso, desde Toledo, celebramos este 12 de octubre con orgullo, con emoción y con la certeza de que el futuro solo se construye desde el respeto, la convivencia y el amor a nuestra tierra.

Que este Día de la Fiesta Nacional nos recuerde que lo que nos une es infinitamente más fuerte que lo que nos separa.

(*) Carlos Velázquez Romo es alcalde de Toledo