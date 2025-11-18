Carlos Velázquez reivindica la labor de los alcaldes del PP en la provincia de Toledo

La primera jornada de la III Convención de Alcaldes del Partido Popular de Toledo ha reunido este miércoles a más de cincuenta regidores de las comarcas toledanas de Ocaña, Orgaz, Quintanar, Montes de Toledo y La Sagra, en un encuentro que ha servido ... para reforzar la «unidad interna» y la «apuesta del partido por el municipalismo». La cita, concebida como un «espacio de coordinación y diálogo», ha puesto de manifiesto la «fuerza de la organización provincial y su compromiso con la gestión local».

El presidente del PP de Toledo y alcalde de la capital, Carlos Velázquez, ha sido el encargado de clausurar la sesión, donde ha aplaudido la «dedicación y el trabajo constante» que los alcaldes y concejales del partido realizan en sus municipios.

Velázquez ha subrayado que el PP provincial «se mantiene firme en su apoyo a quienes están cada día al servicio de sus vecinos», destacando el papel esencial del municipalismo en la construcción de soluciones para los problemas cotidianos de la ciudadanía.

La convención continuará este jueves con una segunda jornada dedicada a los alcaldes de las comarcas de Talavera y Torrijos, completando así un foro de intercambio de experiencias y planificación conjunta orientado a impulsar nuevas iniciativas y fortalecer el proyecto del partido en la provincia. El objetivo, según ha apuntado la organización, es seguir avanzando en un futuro «mejor y más cohesionado» para todos los municipios toledanos.