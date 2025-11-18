Suscribete a
ABC Premium

Carlos Velázquez reivindica la labor de los alcaldes del PP en la provincia de Toledo

El presidente provincial clausura la primera jornada de la III Convención de Alcaldes, que reúne a más de 50 regidores de cinco comarcas toledanas. El jueves llega el turno a los regidores populares de las zonas de Torrijos y Talavera

Núñez promete derogar el canon del agua cuando gobierne y acusa a Page de imponer un tributo «injusto e insensible»

Foto de familia de los alcaldes del PP de la provincia de Toledo con la panorámica nocturna del Casco histórico
Foto de familia de los alcaldes del PP de la provincia de Toledo con la panorámica nocturna del Casco histórico

ABC

Toledo

La primera jornada de la III Convención de Alcaldes del Partido Popular de Toledo ha reunido este miércoles a más de cincuenta regidores de las comarcas toledanas de Ocaña, Orgaz, Quintanar, Montes de Toledo y La Sagra, en un encuentro que ha servido ... para reforzar la «unidad interna» y la «apuesta del partido por el municipalismo». La cita, concebida como un «espacio de coordinación y diálogo», ha puesto de manifiesto la «fuerza de la organización provincial y su compromiso con la gestión local».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app