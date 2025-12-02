Carlos Velázquez, alcalde de Toledo sobre el incendio: «Lo más importante es que en principio no hay que lamentar víctimas»

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha confirmado que no se han registrado víctimas en el incendio declarado en un primer piso de la ronda de Buenavista, en la confluencia con la avenida de Portugal. Velázquez ha destacado que, pese a la intensidad del fuego ... y a que la columna de humo era visible desde distintos puntos de la ciudad, «lo más importante es que en principio no hay que lamentar ninguna víctima».

El regidor ha señalado que sí hay varias personas atendidas por inhalación de humo, entre ellas dos agentes de la Policía Nacional, que fueron los primeros en llegar al lugar, y la persona que se encontraba en la vivienda afectada. Todos ellos han sido trasladados al hospital, aunque sin que su estado revista gravedad, según ha explicado.

Velázquez ha apuntado que el suceso recuerda al incendio ocurrido en diciembre de 2023 en el barrio de Santa Teresa, en el que sí se produjo un fallecimiento, lo que ha incrementado la preocupación inicial. Aun así, ha insistido en trasladar tranquilidad a la ciudadanía: «En principio no hay ninguna víctima».

Investigación en marcha

Respecto al origen del incendio, el alcalde ha indicado que todavía es pronto para avanzar conclusiones. La Policía científica, en colaboración con los bomberos, está analizando lo sucedido para determinar las causas.

Asimismo, Velázquez ha expresado su agradecimiento a la rápida actuación de los Bomberos y de la Policía Nacional y Local, cuya coordinación ha permitido contener el incendio y evitar daños mayores en el edificio.

También ha puesto en valor la ayuda de varios vecinos anónimos que se encontraban en la zona en el momento de la explosión inicial. Entre ellos había un bombero del Consorcio Provincial y un agente de la Guardia Civil fuera de servicio, que colaboraron en la atención a residentes visiblemente afectados por la situación.

Debido a la densa columna de humo que ascendía por el tiro de la escalera, los Bomberos optaron por confinar a los residentes en sus viviendas aplicando medidas de protección para impedir la entrada del humo. Según ha explicado el alcalde, esta decisión permitió mantener la seguridad hasta que el edificio quedó bajo control.

Los bomberos continúan enfriando la zona afectada desde el interior y el exterior del inmueble. El alcalde ha confirmado que el acceso al piso ya se ha realizado y no se ha encontrado ninguna víctima en su interior.