Toma de posesión de Pérez Llorca como presidente de la Generalitat Valenciana

Carlos Velázquez, alcalde de Toledo sobre el incendio: «Lo más importante es que en principio no hay que lamentar víctimas»

El alcalde agradece la rápida respuesta de los servicios de emergencia y de vecinos anónimos que han evitado una catástrofe mayor en el edificio de la ronda de Buenavista

Un vecino de 52 años y dos agentes de Policía Nacional hospitalizados por el incendio de un bloque de pisos en Toledo

El alcalde y la concejal de Seguridad en la zona del siniestro
El alcalde y la concejal de Seguridad en la zona del siniestro ABC

F.Franco / J.Guayerbas

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha confirmado que no se han registrado víctimas en el incendio declarado en un primer piso de la ronda de Buenavista, en la confluencia con la avenida de Portugal. Velázquez ha destacado que, pese a la intensidad del fuego ... y a que la columna de humo era visible desde distintos puntos de la ciudad, «lo más importante es que en principio no hay que lamentar ninguna víctima».

