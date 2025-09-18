«Dejémonos de la milonga de si la culpa es tuya o mía. Lo único cierto es, que los viajeros que utilizan la estación de autobuses de Toledo, los ciudadanos, son los damnificados que no son responsables de nada. Estos son los sufren los perjuicios que ocasiona», asegura el autor

Dicen los expertos y enciclopedias que la expresión 'mutismo emocional' se utiliza cuando una persona tiene dificultades y problemas para expresar e identificar emociones. Bien, pues esto es lo que me sucede cuando pienso y escribo algo sobre la estación de autobuses de Toledo. Ya saben, la paralización y rotura de las escaleras mecánicas desde hace media docena de años. Y para más inri y desde hace unos días también la rotura del único ascensor que dispone la estación. Les puedo decir que realmente no padezco de mutismo emocional; pero si es cierto, que no encuentro palabras y calificativos para expresar la indignación que siento cuando hablo de este asunto.

Un problema enquistado en nuestra ciudad desde hace ese porrón de años, que parece que a nadie le interesa, y que sufren diariamente cientos de viajeros, muchos de ellos allende de la ciudad, y que las autoridades competentes, los responsables, no sé si es que creen que las cosas y situaciones se resuelven solas por arte de magia.

Como sabe todo el mundo, en esta película hay dos actores principales: el Gobierno regional, la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento. Uno el propietario y el otro el encargado del mantenimiento. Y dejémonos de la milonga de si la culpa es tuya o mía. Lo único cierto es, que los viajeros, los ciudadanos, son los damnificados que no son responsables de nada. Estos son los sufren los perjuicios que ocasiona.

Hace unos días sufrí en primera persona la situación. Después de un viaje de ocho horas en autobús llegábamos a la estación de esta ciudad que dicen que es Patrimonio de la Humanidad, un grupo de personas mayores de Toledo y Ciudad Real. Al recoger las maletas y trasladarnos a la superficie, los sufridores locales, cuando fuimos a tomar el ascensor para subir con los equipajes comprobamos con tristeza y rabia que el ascensor tampoco funcionaba y llevaba varios días averiado. No recuerdo en cuántos idiomas juré en hebreo y me acordé de los responsables de la situación. Qué propaganda puede hacerse de nuestra querida ciudad. Vaya ejemplo y vaya situación tercermundista, además de desagradable. Para colmo, una de las pasajeras tenía una minusvalía física e incluso se desplazaba con andador.

Para quien aún no esté al día de la situación, de los que viajan en su coche, en tren u otro medio, hablamos de 300.000 euros. Es la cantidad que cuesta instalar unas escaleras nuevas, pues por lo que nos cuentan las que están paradas son antiguas y no pueden repararse por falta de piezas. Esa cantidad para el presupuesto que maneja el Gobierno regional es como para usted lector y para mí, de cien euros, por decir algo. Más para el Ayuntamiento, pariente pobre de este problema. Esa cantidad se la pulen los políticos en propaganda electoral y otras lindezas en un día.

Ni escribiendo a los reyes, ni poniendo denuncias, ni enviando escritos, nada. Les puede más otros intereses que los comunes. Son más que suecos. Les propongo una idea a los responsables. Dado que, en noviembre, a la vuelta de la esquina, se celebrará en Toledo la próxima Asamblea del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, quince si no recuerdo mal, les den un paseo por la estación. Mejor dicho. Cuando leguen a Madrid se trasladen a Toledo en autobús y así se encuentran con el pastel. Quizá hasta nos premiarían y nos copiarían. ¡Qué desastre, qué desidia y qué holgazanería por parte de todos!

