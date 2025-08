Según la RAE, en su cuarta acepción, el término cagada se utiliza para referirse a la acción que resulta de una torpeza o error cometido. Hecha esta observación, voy a referirme a algunos problemas y cagadas acaecidas en Toledo en los últimos años y de los que aún estamos prisioneros pagando indemnizaciones o intereses. De ello son responsables los distintos gobiernos, bien, regional, provincial o local que hemos tenido o tenemos.

En primer lugar, me referiré aledificio Quixote Crea (Centro Regional de Expresión Artística), esa mole enorme que afea parte de esa zona de Toledo y que chirria a la vista de todos. La idea fue del Gobierno de José María Barreda en 2005, presidente de Castilla-La Mancha en aquella época. Suponía una inversión de 35 millones de euros y se quería utilizar como auditorio. Ya había uno financiado en el Miradero por el Ayuntamiento del PP, que presidía José Manuel Molina, pero no era suficiente. Y claro había que hacer otro para neutralizar la popularidad y hacerle la competencia.

Gobernando Dolores Cospedal se suspendió la construcción, entre otras cosas por la crisis económica que nos vino y por ver su difícil encaje en la ciudad. Se sucedieron impagos y se paralizaron las obras hasta ahora. Emiliano García-Page anunció hace dos años que el edificio iba a destinarse para la Universidad de Castilla-La Mancha, pero de ahí no pasó. Lo último al respecto es del mismo presidente regional que ha dicho, que las Cortes se trasladarán aquí. Lo cierto y real es que no se ha presupuestado ni un duro para el año próximo. Y ni está, ni se le espera. Si está costando todavía una pasta larga y gansa el famoso y antiestético edificio, pues diariamente hay turnos de vigilantes dentro del mamotreto para velar por lo que hay dentro.

Otra cagada de menor coste económico se refiere al Centro de Investigación del Fuego (CIFU), ubicado en la zona de los Polvorines de la antigua Fábrica de Armas. Con una inversión de casi cinco millones, en 2011 se paralizó también por la victoria de Cospedal ya que había sido auspiciado desde la Junta de Comunidades. Hace poco se ha retomado el asunto y se ha pensado en adecuar el edificio abandonado y entre malezas e instalar la Ciudad del Cine, toda vez que Cuenca y Guadalajara no han demostrado demasiado interés en acogerlo. Desde hace varias semanas se observa por allí cierto movimiento de obreros, pero oficialmente no hay nada decidido.

La tercera cagada es el estado de paralización que sufren las escaleras mecánicas de la estación de autobuses de Toledo. Llevan sin funcionar casi una década y para vergüenza y escarnio de los responsables el problema no va camino de resolverse pronto. Existe un convenio firmado hace treinta años por el que la propiedad del edificio es de la Junta de Comunidades y el mantenimiento del Ayuntamiento. Están rotas y obsoletas y habría que sustituirlas totalmente con un coste de alrededor de 300.000 euros. Una especie de baratija para las dos administraciones, sobre todo, para el Gobierno regional, dado el presupuesto que manejan.

En lo que va de legislatura, el joven consejero de Fomento, Nacho Hernando y el concejal de Movilidad Iñaki Jiménez se ha reunido dos o tres veces para abordar el problema, pero las posturas permanecen inmóviles. A las dos instituciones les importa un comino el problema, pues ninguno de ellos elige el autobús para desplazarse a Madrid y no utilizan las escaleras. ¡Y a los miles de estudiantes, personas en general y emigrantes que lo usan a diario, que suban las maletas por la escalera que aún son jóvenes y pueden con todo!

La penúltima se refiere al famoso barco que la Diputación de Toledo que presidía Arturo García Tizón (PP); se compró en 2015 para utilizarlo como reclamo turístico para visitar la Ciudad de Vascos a través del río Tajo. Llegó la victoria y Presidencia de ese organismo por parte de Álvaro Gutiérrez (PSOE), y la finalización del proyecto quedó sin llevarse a cabo. El barco costó 350.000 euros. Es decir, un gran fiasco que nos ha costado 4.000 euros anuales por tenerlo amarrado en el muelle del puerto de Ribadeo. O sea, que usted, servidor y los que no están leyendo estas líneas, todos, lo hemos estado financiando. Con un par, como dice habitualmente un amigo mío.

Dejo para el final el centro cívico de Valparaíso. Un edificio que costó casi un millón de euros y que fue solicitado por la Asociación de Vecinos 'Río Chico' y dos años más tarde puso la primera piedra el alcalde José Manuel Molina. Solemos decir los vecinos del barrio que, junto con el colegio público, iglesia y Mercadona constituyen las joyas de la corona del barrio por su importancia y personas que se benefician de ello.

Después de dos décadas casi desde su puesta en funcionamiento es el único centro cívico cultural de la ciudad que aún no dispone de un funcionario municipal. Su gestión es particular a través de 'Río Chico', que paga a una persona por permanecer allí tres horas diarias en las que se desarrollan actividades diversas y el Ayuntamiento colabora.

Lo peor y más denigrante del caso es que se lleva aprobando por unanimidad de los partidos el ponerlo en marcha varias legislaturas y las distintas corporaciones no le han hincado el diente. Ni una puñetera gestión municipal se puede realizar; hay que desplazarse como poco a Buenavista. No hay servicio de biblioteca para los cientos de lectores, niños y mayores que hay entre los tres barrios de la zona. Un mal ejemplo el que nos ofrecen las Corporaciones que han pasado por aquí y del que somos víctimas. Como digo, es el único centro cívico cultural de los existentes en la capital regional que no dispone de funcionario municipal. La respuesta ordinaria que recibimos de por qué no se ejecuta el acuerdo es, «que no hay dinero y que ningún funcionario quiere desplazarse a trabajar allí». (Sic).

Con los cientos de miles de euros que están obteniendo por aparcar los autobuses turísticos en el aparcamiento de la Ronda del Granadal- que no contaban con ello- fíjense si tendrían para pagar los sueldos, no de una persona, sino de dos, para dedicarlo al centro cívico. Claro que se puede. Es cuestión de tener voluntad política.