opinión

Por ahí se empieza

«Hace unos días se ha celebrado en la capital regional el Pleno Municipal Infantil y Adolescente, un órgano de participación de menores, en el que presentaron una batería de 32 solicitudes y cuestiones que merecen una respuesta por parte de las autoridades»

Carlos Martín-Fuertes
Toledo

Hace unos días se ha celebrado en la capital regional el Pleno Municipal Infantil y Adolescente, un órgano de participación de menores, del que existen en funcionamiento en nuestro país alrededor de 400. Este Consejo Municipal -regulado por Ley Orgánica y funcionando en muchos ... países de Europa- está formado en cada ciudad donde existe por dos alumnos de cada centro educativo correspondiente a los dos últimos cursos de Educación Primaria y los dos primeros de Secundaria principalmente.

