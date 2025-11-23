Hace unos días se ha celebrado en la capital regional el Pleno Municipal Infantil y Adolescente, un órgano de participación de menores, del que existen en funcionamiento en nuestro país alrededor de 400. Este Consejo Municipal -regulado por Ley Orgánica y funcionando en muchos ... países de Europa- está formado en cada ciudad donde existe por dos alumnos de cada centro educativo correspondiente a los dos últimos cursos de Educación Primaria y los dos primeros de Secundaria principalmente.

En nuestra ciudad este año se han dado cita 46 niños de los distintos centros educativos. Como autoridades presentes han estado el alcalde Carlos Velázquez; la concejal de Familia Marisol Illescas; el concejal de Educación Daniel Morcillo y el responsable de Unicef en Castilla-La Mancha, Eduardo Sánchez Butragueño.

En algunas ocasiones el Consejo se ha reunido en un lugar cerrado, en un parque al aire libre, aunque en esta ocasión se celebró en el salón de plenos del Ayuntamiento, sede de la soberanía popular municipal. Todo en un clima de cordialidad, de responsabilidad y autenticidad. Cabe añadir, que en esta ocasión, por vez primera, también han estado presentes un cierto número de alumnos con discapacidad intelectual de la Asociación Down Toledo. Un centro, donde hay que decirlo todo, se presta a estar presentes colaborando en numerosas experiencias, reuniones y actividades de esta índole. Asimismo, ha sido la primera vez que han acudido alumnos de centros concertados o privados.

Bien, pues aún tan pequeños, algunos sugirieron a las autoridades presentes la construcción de un centro de salud que sirva para el barrio de Valparaíso y La Legua; flota de autobuses eléctricos al menos en su mitad de los que hay en funcionamiento; pistas polideportivas en los barrios para la práctica del deporte y el ocio; mejores accesos por las aceras y viviendas nuevas que se van construyendo; instalación de sombras en varios colegios e institutos que aún no la tienen; ligas deportivas y participación de actividades extraescolares.

También se acordaron de solicitar becas y ayudas para los alumnos más desfavorecidos. En definitiva, una batería de 32 solicitudes y cuestiones que merecen una respuesta por parte de las autoridades de todos ámbitos pasando desde la local, provincial, regional y nacional. También se acordaron de la construcción de guarderías y una Senda Ecológica por el Tajo más asequible y mejoras en el terreno de lo digital con participación directa del Ayuntamiento como en organización de talleres, o en el uso del móvil

Los responsables municipales presentes, sobre todo el alcalde, aprovechó para contestar a los chavales que algunas de las peticiones formuladas ya se están realizando y otras verán pronto la luz.

En definitiva, creo que un órgano de este tipo no es para tomárselo a broma, sino para en principio reconocer que desde pequeños hay que establecer unos cauces adecuados de diálogo con la Administración y crear alumnos libres y responsables para que cuando sean adultos se conviertan en personas mejor y más preparadas que las generaciones actuales o pasadas.

Perdonen por personalizar, pero tengo que decir, que tengo una nieta cursando sexto de Primaria en un colegio público miembro del Consejo Escolar del centro. El curso pasado ejerció como tal cuando estaba en quinto y pasó, a esa edad, claro, por el proceso de presentar su candidatura, votar todos y celebrar los resultados. Sin duda una tarea y un ejercicio de responsabilidad que la conforta y espolea para dar ejemplo en sus conductas. Es obvio que, desde las edades tempranas, ahora que tanto se cacarea sobe la memoria histórica y cimentar la democracia, al menos tengan claro en qué consiste, no solo en definiciones sino en la práctica de cierto hábitos y conductas.

Y que se respeten en el uso de la palabra, dialoguen sin insultos y descalificaciones. En definitiva, que no emulen al Congreso de los Diputados, y Senado, que, a veces y con más frecuencia de la deseada parece más bien un circo de barrio. Solo falta la famosa cabra que antes les acompañaban en sus actuaciones.