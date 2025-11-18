Cambios en el centro comercial 'Luz del Tajo': nuevas tiendas de moda, restauración y tecnología

Durante las próximas semanas, Mango Teen, Cortefiel, Santa Gloria y Rossellimac se sumarán a la variada oferta de moda, restauración y tecnología con la que cuenta 'Luz del Tajo', consolidando al centro como la referencia comercial para toledanos y visitantes.

La oferta de ... moda seguirá expandiéndose con la llegada de Mango Teen y Cortefiel. Mango Teen ofrecerá una propuesta pensada específicamente para el público más joven, con una moda fresca, desenfadada y juvenil. Por su parte, Cortefiel acercará colecciones para hombre y mujer caracterizadas por un estilo elegante, cómodo y de calidad, combinando tradición y modernidad en piezas versátiles para el día a día.

Más allá de la moda, 'Luz del Tajo' incorporará también nuevos conceptos comerciales que enriquecerán la experiencia de visita. Santa Gloria sumará su propuesta gastronómica de panadería, cafetería y pastelería; mientras que Rossellimac, distribuidor oficial de Apple, acercará lo último en tecnología.

En este proceso de mejoras, Mango ha abierto una nueva tienda con una oferta ampliada de moda elegante y contemporánea para la mujer. Como principal novedad, el establecimiento incorpora también su colección de moda infantil, reforzando su atractivo para familias y consolidándose como una de las marcas clave de 'Luz del Tajo'.

En los últimos días, el centro ha acogido también nuevas aperturas que ya forman parte de su día a día. La firma de moda masculina Mr. Blue ha abierto sus puertas con una propuesta contemporánea, y Women'secret ha inaugurado una tienda renovada, con un espacio ampliado, una imagen actualizada y una oferta diseñada para mejorar la experiencia de sus clientas.

«En Luz del Tajo seguimos apostando por ofrecer una propuesta comercial diversificada y de calidad, que responda a las demandas de nuestros clientes y que refuerce nuestro liderazgo en la región. Las nuevas aperturas y conceptos que se suman son un claro reflejo de este compromiso», comenta Helder Fabio Ferreira, director del centro comercial.

Estas novedades se enmarcan dentro del compromiso de 'Luz del Tajo' con la renovación continua y la mejora de la experiencia de visita, ofreciendo a toledanos y visitantes un entorno moderno, dinámico y adaptado a las nuevas tendencias del consumo.

'Luz del Tajo' es único en Toledo; con más de 39.000 metros cuadrados y una completa oferta de moda donde se encuentran las principales marcas nacionales e internacionales de retail. Además, ofrece una amplia variedad en restauración y cines para un perfecto plan de compras y ocio. Luz del Tajo está ubicado a las afueras del centro histórico de Toledo y cuenta con las principales conexiones de transporte público. Sonae Sierra lleva a cabo la gestión integral de Property Management de Luz del Tajo.