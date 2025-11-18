Suscribete a
Cambios en el centro comercial 'Luz del Tajo': nuevas tiendas de moda, restauración y tecnología

Durante las próximas semanas abrirán Mango Teen, Cortefiel, Santa Gloria y Rossellimac

Estas son las dos novedades del centro comercial 'Luz del Tajo'

Cambios en el centro comercial &#039;Luz del Tajo&#039;: nuevas tiendas de moda, restauración y tecnología

ABC

Toledo

Durante las próximas semanas, Mango Teen, Cortefiel, Santa Gloria y Rossellimac se sumarán a la variada oferta de moda, restauración y tecnología con la que cuenta 'Luz del Tajo', consolidando al centro como la referencia comercial para toledanos y visitantes.

La oferta de ... moda seguirá expandiéndose con la llegada de Mango Teen y Cortefiel. Mango Teen ofrecerá una propuesta pensada específicamente para el público más joven, con una moda fresca, desenfadada y juvenil. Por su parte, Cortefiel acercará colecciones para hombre y mujer caracterizadas por un estilo elegante, cómodo y de calidad, combinando tradición y modernidad en piezas versátiles para el día a día.

