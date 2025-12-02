Camarena acogió este sábado una sesión de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo con motivo del 875 aniversario

Camarena (Toledo) acogió este pasado sábado las Jornadas de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo (RABACHT), una cita centrada en el conocimiento y análisis de la historia y el patrimonio artístico del municipio. El encuentro se celebró en ... la Casa de Cultura y reunió a especialistas que profundizaron en diferentes etapas del pasado camarenero.

En el programa intervino Ventura Leblic García, presidente de la Asociación Cultural Montes de Toledo, quien expuso la presencia y el legado de los mozárabes en La Sagra; Miguel Ángel Dionisio, director del Archivo Diocesano de Toledo, quien presentó la ponencia «Camarena desde los informes de los visitadores del Arzobispado de Toledo»; el divulgador e historiador camarenero Daniel Cristóbal Morell, quien analizó las huellas del Barroco en el municipio: y Rubén Pérez López, arqueólogo y académico de la Real Academia, que situó a Camarena entre la Tardoantigüedad y la Alta Edad Media, entre los siglos V y comienzos del VIII.

Noticia Relacionada María Pacheco se alza en Toledo: un símbolo de igualdad que devuelve la voz a una mujer que nunca se rindió J. Guayerbas Toledo recupera la memoria de su 'leona comunera' con la inauguración de una escultura de Julio Martín de Vidales que reivindica su papel histórico, político y femenino en una jornada que une arte, memoria y compromiso con la igualdad

La jornada concluyó con una visita guiada al patrimonio artístico y religioso de Camarena, incluyendo la Ermita del Cristo de la Sangre, el retablo de Juan de Borgoña en la iglesia parroquial de San Juan Bautista y la carroza barroca de la Virgen de la Caridad, una de las piezas más singulares del municipio.

Las Jornadas de la Real Academia se enmarcaron en el programa conmemorativo del 875 aniversario de Camarena, promovido por el Ayuntamiento, dentro de las actividades culturales destinadas a poner en valor la identidad histórica y artística de la villa.