La Cámara de Toledo abre el debate sobre 'Las Fortalezas de la España Plural' para definir los valores que proyectan la imagen del país

La iniciativa reúne a líderes de la sociedad civil toledana para identificar los activos que la provincia aporta a la cohesión y modernidad de España

La Cámara de Comercio de Toledo ha acogido este jueves el foro de debate 'Las Fortalezas de la España Plural'
ABC

Toledo

La Cámara de Comercio de Toledo ha acogido este jueves el foro de debate 'Las Fortalezas de la España Plural', un proyecto impulsado por la Cámara de Comercio de España y articulado a través de su red de 83 cámaras territoriales en las ... 17 comunidades autónomas y en Ceuta y Melilla. La iniciativa tiene como propósito identificar, desde cada provincia, los valores, capacidades y activos que convierten a España en un país cohesionado, diverso y moderno.

