La Cámara de Toledo abre el debate sobre 'Las Fortalezas de la España Plural' para definir los valores que proyectan la imagen del país

La Cámara de Comercio de Toledo ha acogido este jueves el foro de debate 'Las Fortalezas de la España Plural', un proyecto impulsado por la Cámara de Comercio de España y articulado a través de su red de 83 cámaras territoriales en las ... 17 comunidades autónomas y en Ceuta y Melilla. La iniciativa tiene como propósito identificar, desde cada provincia, los valores, capacidades y activos que convierten a España en un país cohesionado, diverso y moderno.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Toledo, María de los Ángeles Martínez, ha inaugurado la sesión agradeciendo la implicación de los asistentes en una reflexión que ha definido como «constructiva y colectiva». Durante su intervención, ha puesto en valor el espíritu de un proyecto que busca «identificar los valores y fortalezas de España y de su gente, partiendo del análisis de las cualidades propias de cada uno de los 84 territorios». Martínez ha destacado también el papel clave de los participantes, «en cada territorio se convoca a líderes y referentes de la sociedad civil, seleccionados a conciencia por su trayectoria, conocimientos y capacidad de aportar valor a esta conversación abierta, positiva y orientada a comprender mejor aquello que nos fortalece».

Este encuentro ha constituido el primer hito del proyecto, centrado en un diálogo sobre los activos y valores que la provincia de Toledo aporta a la identidad nacional. Desde una perspectiva constructiva, los participantes han analizado elementos que contribuyen al progreso económico y social del país y que refuerzan la imagen de España como marca en Europa y en el mundo.

A la sesión, que ha estado moderado por Fernando Franco, delegado de ABC en Castilla-La Mancha, han asistido representantes destacados de diversos ámbitos de la provincia, junto a la presidenta de la institución cameral. Entre ellos, Juan Ignacio de Mesa, economista, abogado, auditor de cuentas y exalcalde de Toledo; José Luis Isabel, historiador y coronel de Infantería retirado; Enrique García, ingeniero forestal, licenciado en Ciencias Ambientales y funcionario de la Diputación de Toledo; Ricardo Ortega, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y campeón de España de medio fondo; Jesús Carrobles, arqueólogo, historiador y presidente del Patronato de la Real Fundación de Toledo; Cuca Díaz de la Cuerda, empresaria, directora gerente del restaurante centenario Venta de Aires y vicepresidenta de la Federación Empresarial Toledana y de Solimat; Ángela Durán, directora de Recursos Humanos y Calidad y miembro del comité de dirección de Madrija; Pedro Hermida, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Toledo y director general de Aceites Hermida; y Jesús Corroto, arquitecto y gerente del Consorcio de la Ciudad de Toledo.

Las aportaciones del debate han profundizado en las contribuciones de Toledo en ámbitos como la historia, la cultura, el patrimonio natural, el estilo de vida, el deporte, las instituciones, el sistema económico y empresarial, la educación y los valores, las infraestructuras y la movilidad, así como la innovación, la ciencia y la tecnología. Todos ellos considerados pilares que refuerzan la proyección de la provincia y su aportación al conjunto del país.

Las conclusiones recogidas en esta sesión se integrarán ahora en un documento de síntesis que se contrastará con los resultados de los debates celebrados en el resto de cámaras territoriales. Ese trabajo conjunto servirá para sentar las bases de un relato nacional que refleje la pluralidad, riqueza y fortalezas que distinguen a España en el contexto europeo y global.